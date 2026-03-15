பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 15ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் மார்ச் 15, 2026 மறைமுக திறமைகள் வெளிப்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். பயணங்களில் புதிய அறிமுகங்கள் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தடைகள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அஸ்வினி : திறமைகள் வெளிப்படும். பரணி : அறிமுகங்கள் உண்டாகும். கிருத்திகை : சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள்.
ரிஷபம் மார்ச் 15, 2026 கல்வி சம்பந்தமான வெளியூர் பயணங்கள் கைகூடும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் அனுகூல பலன்கள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கை துணைவருடன் சிறு தூரப் பயணங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றமும் புத்துணர்ச்சியும் உருவாகும். நீண்ட கால கடன் பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் கிருத்திகை : பயணங்கள் கைகூடும். ரோகிணி : அறிமுகம் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
மிதுனம் மார்ச் 15, 2026 குழந்தைகள் இடத்தில் பொறுமை வேண்டும். சந்தேக உணர்வுகளால் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும். திடீர் செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கையில் மாற்றம் உண்டாகும். கனிவான பேச்சுக்கள் நன்மதிப்பை ஏற்படுத்தும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : பொறுமை வேண்டும். திருவாதிரை : மாற்றம் உண்டாகும். புனர்பூசம் : தாமதம் உண்டாகும்.
கடகம் மார்ச் 15, 2026 செய்யும் செயல்களில் இருந்து வந்த தடைகள் குறையும். வாழ்க்கைத் துணைவர் வழியில் ஆதரவுகள் மேம்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். வரவுகள் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : தடைகள் குறையும். பூசம் : அறிமுகம் உண்டாகும். ஆயில்யம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
சிம்மம் மார்ச் 15, 2026 எதிர்பாராத தனவரவுகள் உண்டாகும். பிள்ளைகளின் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அதிகார பதவிகளில் இருப்பவர்கள் ஆதாயமடைவீர்கள். வங்கி பணிகளில் இருந்த இழுபறிகள் குறையும். வெளியூரிலிருந்து புதிய வேலைகள் தொடர்பான செய்திகள் கிடைக்கும். வியாபார சம்பந்தமான கொடுக்கல் வாங்கல் திருப்திகரமாக இருக்கும். மறதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் மகம் : வரவுகள் உண்டாகும். பூரம் : இழுபறிகள் குறையும். உத்திரம் : திருப்திகரமான நாள்.
கன்னி மார்ச் 15, 2026 பிரபலமானவர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்துவந்த வாக்குவாதங்கள் குறையும். மனதில் இருந்து வந்த நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை அறிந்து புதிய வழிமுறைக்கு கொண்டு வருவீர்கள். உயர் கல்வி சார்ந்த துறைகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திரம் : அறிமுகம் உண்டாகும். அஸ்தம் : தீர்வு கிடைக்கும். சித்திரை : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
துலாம் மார்ச் 15, 2026 கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். தந்தைவழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். பயணம் தொடர்பான முயற்சிகள் ஈடேறும். இயற்கை மருத்துவம் சார்ந்த தேடல்கள் உண்டாகும். புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் மனதில் உருவாகும். கூட்டாளிகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் சித்திரை : குழப்பங்கள் குறையும். சுவாதி : முயற்சிகள் கைக்கூடும். விசாகம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம் மார்ச் 15, 2026 மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்காலம் சார்ந்து சில தெளிவுகள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் சாதகமாகும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். குறுகிய தூர பயணத்தால் மேன்மை ஏற்படும். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வருமானம் பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். எதிர்ப்புகள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிகப்பு நிறம் விசாகம் : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அனுஷம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கேட்டை : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
தனுசு மார்ச் 15, 2026 திடீர் பயணங்களால் மேன்மை ஏற்படும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். வியாபார பணிகளில் இருந்த மந்த தன்மைகள் விலகும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பயனற்ற வாக்குறுதிகளை குறைப்பது நல்லது. சமூகப் பணிகளில் கொள்கை பிடிப்பு தன்மை மேம்படும். கணிதம் சார்ந்த துறையில் ஆர்வம் ஏற்படும். ஆசைகள் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : மேன்மையான நாள். பூராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
மகரம் மார்ச் 15, 2026 எதிர்மறையான சிந்தனைகள் விலகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். நண்பர்கள் மத்தியில் ஒத்துழைப்பும் அதிகரிக்கும். பழுதான வாகனங்களை சீர் செய்தீர்கள். எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாகும். கடினமான செயல்களையும் சாதாரணமாக முடிப்பீர்கள். வெளியூர் வேலை வாய்ப்புகள் ஈடேறும். நலம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திராடம் : சிந்தனைகள் விலகும். திருவோணம் : ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கும்பம் மார்ச் 15, 2026 தாய்மாமன் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். எதையும் பகுத்தறிந்து முடிவெடுப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். கால்நடை பணிகளில் பொறுமை காக்கவும். ரகசியமான செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே நெருக்கும் மேம்படும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும். சதயம் : நெருக்கடியான நாள். பூரட்டாதி : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
மீனம் மார்ச் 15, 2026 நீண்ட நாட்களாக மனதை உறுத்தி வந்த சில விஷயங்களுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் உடல் சோர்வுகள் நேரிடலாம். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் உங்கள் மீதான நம்பிக்கைகள் மாற்றங்கள் ஏற்படும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்கள் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நன்மைகள் அதிகரிக்கும். பிரீதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : முடிவுகள் பிறக்கும். உத்திரட்டாதி : சோர்வுகள் உண்டாகும். ரேவதி : பொறுமை வேண்டும்.