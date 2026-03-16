பங்குனி 2 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 16ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் மார்ச் 16, 2026 புதிய நபர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தடைபட்டு வந்த தனவரவுகள் கிடைக்கும். வர்த்தக சிந்தனைகள் புதுவிதமான உத்திகள் மூலம் லாபங்களைப் பெறுவீர்கள். பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடிகள் குறையும். பொன் பொருள் சேர்க்கைக்கான சூழல் ஏற்படும். தானியம் மற்றும் ஆபரண தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட திசை : வட மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : வரவுகள் கிடைக்கும். பரணி : நெருக்கடிகள் குறையும். கிருத்திகை : லாபங்கள் ஏற்படும்.
ரிஷபம் மார்ச் 16, 2026 சிந்தனையில் போக்கில் புதுவிதமான மாற்றங்கள் உண்டாகும். ஆன்மிக செயல்களில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் ஏற்படும். நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் மூலம் லாபங்கள் மேம்படும். தந்தைவழி உறவினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். உத்தியோகம் பணிகளிலிருந்து வந்த பொறுப்புகள் குறையும். வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : மாற்றங்கள் உண்டாகும். ரோகிணி : லாபங்கள் மேம்படும். மிருகசீரிஷம் : பொறுமை வேண்டும்.
மிதுனம் மார்ச் 16, 2026 பணிகளில் பொறுப்புகளும் அலைச்சலும் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்துவந்த கட்டுப்பாடுகள் குறையும். மற்றவர்கள் பற்றி கருத்துக்களை கூறும்போது சிந்தித்து செயல்படவும். நண்பர்களிடத்தில் பயனற்ற வாதங்களை தவிர்க்கவும். வியாபார செயல்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் காலதாமதமாக கிடைக்கும். வாகனப் பயணங்களின்போது நிதானம் வேண்டும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : அலைச்சல் உண்டாகும். திருவாதிரை : சிந்தித்து செயல்படவும். புனர்பூசம் : நிதானம் வேண்டும்.
கடகம் மார்ச் 16, 2026 கணவன் மனைவியிடையே சிறுசிறு விவாதங்கள் ஏற்பட்டு மறையும். தவறிப்போன சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். விவசாய பணிகளில் மேன்மையான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் மூலம் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். நினைத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துகளால் நன்மைகள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பாச நிறம் புனர்பூசம் : வாதங்கள் மறையும். பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆயில்யம் : நன்மைகள் உண்டாகும்.
சிம்மம் மார்ச் 16, 2026 மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்து இருந்த உதவிகள் சாதகமாக கிடைக்கும். எதிர்பார்த்திருந்த இடமாற்றங்கள் சாதகமாகும். பணிகளில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அமையும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்தில் கோபம் இன்றி செயல்படவும். உடன் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தும். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மகம் : உதவிகள் சாதகமாகும். பூரம் : பிரச்சனைகள் குறையும். உத்திரம் : திருப்தியான நாள்.
கன்னி மார்ச் 16, 2026 உடன் பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதளவில் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். கலைத்துறையில் மேன்மை ஏற்படும். சக ஊழியர்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். எதிலும் தனித்து செயல்படுவது சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் உத்திரம் : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற்றுவீர்கள். அஸ்தம் : மேன்மை ஏற்படும். சித்திரை : ஆதாயகரமான நாள்.
துலாம் மார்ச் 16, 2026 குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிந்தனை போக்கில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். உறவுகள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் புதுமையான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். புதிய துறை சார்ந்த தேடல் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் சித்திரை : முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுவாதி : அனுசரித்து செல்லவும். விசாகம் : தேடல் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் மார்ச் 16, 2026 பிள்ளைகளின் திறமைகளை அறிவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கடினமான செயல்களை கூட எளிதில் செய்து முடிப்பீர்கள். பேச்சுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். முயற்சிகளில் நுட்பமான சிந்தனைகள் மூலம் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் விசாகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அனுஷம் : அனுபவம் வெளிப்படும். கேட்டை : திறமைகள் வெளிப்படும்.
தனுசு மார்ச் 16, 2026 புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். வாக்கு சாதுர்யத்தின் மூலம் நன்மைகள் ஏற்படும். தனவரவுகளின் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். பழைய பிரச்சனைகள் குறையும். சக ஊழியர்களால் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். குடும்ப நபர்களிடம் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் மூலம் : அறிமுகம் உண்டாகும். பூராடம் : நன்மைகள் ஏற்படும். உத்திராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மகரம் மார்ச் 16, 2026 சவாலான வேலைகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தடைகளால் செயல்களில் தாமதம் ஏற்படும். எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வர்த்தக செயல்களில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். இழுபறியான வரவுகள் கிடைக்கும். கருத்துக்களை கூறும் பொழுது சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : தாமதம் ஏற்படும். திருவோணம் : விவேகத்துடன் செயல்படவும். அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கும்பம் மார்ச் 16, 2026 பிள்ளைகளால் மன வருத்தம் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகளால் சேமிப்பு குறையும். குலதெய்வ தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். நீண்ட நாள் புனித யாத்திரை பயணங்கள் கைகூடும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். தன வரவுகளில் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென் கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் அவிட்டம் : சேமிப்பு குறையும். சதயம் : பயணங்கள் கைகூடும். பூரட்டாதி : கவனம் வேண்டும்.
மீனம் மார்ச் 16, 2026 குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான சூழல்கள் ஏற்படும். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூலம் ஏற்படும். உழைப்புக்கு உண்டான பாராட்டுகள் கிடைக்கும். இலக்கிய துறைகளில் தனிப்பட்ட கவனம் ஏற்படும். மன ஒருமைப்பாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். வரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் பூரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திரட்டாதி : அனுகூலமான நாள். ரேவதி : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும்.