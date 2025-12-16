இன்றைய ராசிபலன் : மார்கழி 1, செவ்வாய் - அதிர்ஷ்ட பலன்கள் - முழு விவரம்

Rasipalan : இன்றைய ராசி பலன், மார்கழி 1, மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள், முயற்சிகள் வெற்றி தரும். வேலையில் பாராட்டுகள் குவியும், புதிய முடிவுகள் சாதகமாகும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.
ரிஷபம்: நிதானம் தேவைப்படும் நாள், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். வேலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்; பண வரவு சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு ஆறுதலைத் தரும்.
மிதுனம்: மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது, புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். புதிய வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள்; தகவல் தொடர்புத் துறையினருக்குச் சிறப்பான நாள். உறவுகளுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள்.
கடகம்: உணர்ச்சிப் பூர்வமான சிந்தனைகளை ஒதுக்கி, பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். கடின உழைப்பால் வெற்றி காண்பீர்கள், செலவுகளில் கவனம் தேவை. தாயின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது.
சிம்மம்: தன்னம்பிக்கை உயரும் நாள், சமூகத்தில் மதிப்பு கூடும். அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்; தொழில் ரீதியாக நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும்.
கன்னி: திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றியாக முடியும், நுணுக்கமான வேலைகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்; ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்துங்கள். கடன் பிரச்னைகள் தீரும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: சமநிலையுடன் செயல்பட்டு, புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தைப் பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் கூடும்; திருமணப் பேச்சு வார்த்தைகள் சாதகமாகும். துணையுடன் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: விடாமுயற்சியால் சவால்களைச் சமாளிப்பீர்கள், நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். சகோதரர்களிடம் நிதானமாகப் பேசுவது அவசியம்.
தனுசு: எதிர்பாராத தனலாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, ஆன்மீகச் சிந்தனை மேலோங்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்; உங்கள் ஆலோசனைகள் ஏற்கப்படும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளால் நன்மை உண்டு.
மகரம்: லட்சியங்களை நோக்கி உறுதியுடன் செயல்படுவீர்கள்; சமூகப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலைப்பளுவைச் சமாளித்து, தொழில் சார்ந்த முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கலாம். தந்தையின் ஆதரவு பலம் சேர்க்கும்.
கும்பம்: எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைத்து, நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும்; புதிய திட்டங்களில் முதலீடு பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். மூத்தவர்களின் வழிகாட்டுதல் நன்மை பயக்கும்.
மீனம்: செலவுகள் சற்று அதிகமாக இருக்கும்; பயணங்களைத் தவிர்க்க இயலாது. தியானம் மற்றும் ஆன்மீகச் சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். துணையுடன் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.