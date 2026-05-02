சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று மே 02ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் மே 02, 2026 பிரபலமானவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்த மன வருத்தங்கள் நீங்கும். உத்தியோகத்தில் மேன்மை ஏற்படும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். வர்த்தக செயல்களில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். நண்பர்கள் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபார பணிகளில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : வருத்தங்கள் நீங்கும். பரணி : முடிவுகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் மே 02, 2026 நெருக்கமானவர்களிடம் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோக பணிகளில் உங்கள் மீதான மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். வழக்கு சார்ந்த பிரச்சனைகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். மனதில் ஏற்பட்டிருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி பிறக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் கிருத்திகை : வேறுபாடுகள் குறையும். ரோகிணி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மிருகசீரிஷம் : அமைதி பிறக்கும்.
மிதுனம் மே 02, 2026 குழந்தைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தந்தை வழி உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மனதில் நினைத்த காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். கல்வி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். வித்தியாசமான கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். நிர்வாக சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். திருவாதிரை : முன்னேற்றம் உண்டாகும். புனர்பூசம் : மேன்மை உண்டாகும்.
கடகம் மே 02, 2026 சிந்தனையில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். வீட்டினை மனதிற்கு பிடித்த விதத்தில் சிறு சிறு மாற்றங்களை செய்வீர்கள். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உயர்நிலைக் கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பயனற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவீர்கள். வாகனம் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் புனர்பூசம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். பூசம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஆயில்யம் : மேன்மை ஏற்படும்.
சிம்மம் மே 02, 2026 புதிய இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்வீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். புதிய வாகனம் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணம் ஈடேறும். மனை சார்ந்த செயல்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். கல்வி சார்ந்த செயல்களில் மேன்மை ஏற்படும். உறவினர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். தாய்மாமன் வழியில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மகம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும். பூரம் : ஆதாயம் உண்டாகும். உத்திரம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
கன்னி மே 02, 2026 செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும். வாக்குவன்மை மூலம் மேன்மையான வாய்ப்புகளை அடைவீர்கள். எதிர்காலம் சார்ந்த முதலீடுகளில் பொறுமை வேண்டும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் மறையும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சித்திரை : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
துலாம் மே 02, 2026 மனதில் புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் பற்றிய புரிதல் உண்டாகும். நினைத்த பணிகளை முடிப்பதில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். கலை சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தற்பெருமை சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. குணநலன்களில் சில மாற்றம் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் சித்திரை : இலக்குகள் பிறக்கும். சுவாதி : திறமைகள் வெளிப்படும். விசாகம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
விருச்சிகம் மே 02, 2026 உத்தியோக பணிகளில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்பட வேண்டும். வியாபார பணிகளில் செய்யும் சிறு மாற்றங்கள் மூலம் லாபங்கள் மேம்படும். செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான மந்தத் தன்மை உண்டாகும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மாற்றமான தீர்வுகள் கிடைக்கும். உலக அனுபவங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றங்கள் பிறக்கும். வெளியூர் பயணங்களில் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை விசாகம் : லாபங்கள் மேம்படும். அனுஷம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும். கேட்டை : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு மே 02, 2026 சிந்தனைகளில் இருந்து வந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவுகள் பிறக்கும். ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் இழுபறியான பணிகளை முடிப்பீர்கள். பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். ரசனைத் தன்மையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென் கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். பூராடம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மகரம் மே 02, 2026 தனம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் கவனம் வேண்டும். உயரதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். அனுபவம் மிக்கவர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய நம்பிக்கையை தரும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். வழக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். எண்ணங்களில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா உத்திராடம் : கவனம் வேண்டும். திருவோணம் : ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
கும்பம் மே 02, 2026 தம்பதிகளுக்குள் இருந்த வேறுபாடுகள் விலகும். தள்ளிப்போன சில காரியங்கள் சாதகமாக மறையும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகளில் இருந்த தாமதம் விலகும். வியாபாரத்தில் இருந்த நெருக்கடியான சூழல்கள் மறையும். சக ஊழியர்கள் ஒத்துழைப்பாக செயல்படுவார்கள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளமஞ்சள் அவிட்டம் : வேறுபாடுகள் விலகும். சதயம் : தாமதம் விலகும். பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
மீனம் மே 02, 2026 குடும்பத்தில் சிறு சிறு சலசலப்புகள் தோன்றி மறையும். தந்தைவழி உறவினர்களால் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். உயர் அதிகாரிகளால் மனதில் குழப்பம் ஏற்படும். திடீர் பொறுப்புகளால் மனதளவில் சில சோர்வுகள் உண்டாகும். வழக்கமான செயல்களிலும் கவனத்துடன் செயல்படவும். வியாபார பணிகளில் சில மந்தமான சூழல் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை பூரட்டாதி : சலசலப்புகள் மறையும் உத்திரட்டாதி : குழப்பமான நாள். ரேவதி : மந்தமான நாள்.