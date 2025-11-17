இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 17 திங்கட்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்..!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 17 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை...
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 17 திங்கட்கிழமை, இந்த நாளின் ஆற்றல், சூரியன்-சனி திரிகோணப் பார்வை காரணமாக, ஆழமான கவனம், ஒழுக்கம் மற்றும் நீண்ட கால இலக்குகளை அமைப்பதற்குச் சாதகமாக உள்ளது. இது ஸ்திரத்தன்மைக்கான நாள். மேஷம் முதல் மீனம் வரை பலன்களை பார்க்கலாம்...
மேஷம் (Aries): நீங்கள் இதுவரை தவிர்த்து வந்த விஷயங்களை இன்று எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் வரலாம். வேலையில் நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களையோ அல்லது உணர்ச்சிபூர்வமான உண்மையையோ எதிர்கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு நிம்மதியும், சுதந்திரமும் கிடைக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus): உங்கள் தனிப்பட்ட சக்தியையும், ஆற்றலையும் பாதுகாக்கப் பாருங்கள். குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் "இல்லை" என்று சொல்லக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எது உண்மையிலேயே வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறதோ, அதில் மட்டுமே உங்கள் கவனத்தைச் செலுத்துங்கள்.
மிதுனம் (Gemini): இன்று மற்றவர்களுக்குக் கிடைக்காமல் இருப்பது அல்லது ஓய்வு எடுப்பது தவறல்ல. குழப்பத்தையும், அலைச்சலையும் தவிர்த்துவிட்டு, மன அமைதிக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். ஒதுங்கி இருப்பதும் அமைதியாக இருப்பதும் உங்களுக்குத் தெளிவைத் தரும்.
கடகம் (Cancer): உங்களுக்கு நீங்களே அளித்துக் கொண்ட வாக்குறுதிகளுக்கு இன்று மதிப்பு கொடுங்கள். உங்கள் சொந்தத் தேவைகள் மற்றும் திட்டங்களைப் பின்பற்றுவது, உங்கள் தன்னம்பிக்கையை இயற்கையாகவே அதிகரிக்கும்.
சிம்மம் (Leo): உங்கள் பெருமையை விட அமைதியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அமைதியாக இருப்பதுதான் இன்று உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம். சண்டையிடுவதை விட அதிகமாகக் கேட்பது மற்றும் மென்மையான உண்மையைப் பேசுவது உங்களுக்குச் சிறந்தது.
கன்னி (Virgo): உங்கள் உண்மையை, அமைதியான நம்பிக்கையுடன் நிலைநாட்டுங்கள். மற்றவர்களின் வசதிக்காக உங்களைக் குறுக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் உண்மைத்தன்மை கவர்ச்சியானது; உங்கள் உணர்ச்சிபூர்வமான உண்மைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
துலாம் (Libra): ஓய்வெடுக்கவும், நிதானமாக இருக்கவும் யாருடைய அனுமதியையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஓய்வு எடுக்க உரிமை உண்டு. நிதி விஷயங்களை எளிமையாக்குங்கள். மன்னிப்பு கேட்காமல் சிறிது இடைவெளி எடுங்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio): ஆழமும் நிலைத்தன்மையும் இன்று உங்களுக்காகப் பேசும். சத்தமாக இருப்பதைக் காட்டிலும், உங்கள் பணியின் தரத்திலும், நீண்ட கால மதிப்பைக் கட்டமைப்பதிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் சில சிறிய பிரச்சனைகளில் பொறுமை தேவை.
தனுசு (Sagittarius): உங்கள் உள் அமைதியைக் கண்டறிய நேரம் ஒதுக்குங்கள். இன்று ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக இருக்கலாம். வெளிப்புற அழுத்தங்களைக் காட்டிலும், உங்கள் இயற்கையான தாளத்தை நம்பி, பொறுமையுடன் எளிமையான பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
மகரம் (Capricorn): எந்தவொரு வேலையையும் இறுதி நேரம் வரை தள்ளிப் போட வேண்டாம். உறவுகள் இன்று கவனத்திற்குரியதாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, ஒரு சிறந்த வழக்கத்தை உருவாக்க முடியும்.
கும்பம் (Aquarius): இன்று நீங்கள் அதிக நம்பிக்கையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் உணர்வீர்கள். இன்றைய நிகழ்வுகள் உங்களுக்குப் புன்னகைக்க வாய்ப்பளிக்கும். அழைப்புகளை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள், ஏனெனில் நெட்வொர்க்கிங் மூலம் முக்கியமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்த முடியும்.
மீனம் (Pisces): உற்சாகமான புதிய விஷயங்களுக்காக காத்திருங்கள். வேலையில் ஒரு புதிய வழி திறக்க வாய்ப்புள்ளது, இது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பயணங்களும், புதிய இடங்களும் உங்களுக்குப் புதிய கதவுகளைத் திறக்கலாம்.