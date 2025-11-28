Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 28 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை பொதுப்பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1. மேஷம் - இன்று குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்ச்சியாகப் பேசுவீர்கள். அலுவலகத்தில் இருந்த சலசலப்புகள் நீங்கி நிம்மதி கிட்டும். வியாபாரத்தில் தேங்கிக் கிடந்த பாக்கிகள் வசூலாகும்.
2. ரிஷபம் - மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கி இன்று ஒரு தெளிவு பிறக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பர். வீடு, மனை வாங்குவது/விற்பது போன்ற விஷயங்கள் இன்று லாபகரமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத புது பொறுப்புகள் தேடி வரலாம்.
3. மிதுனம் - குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது இன்று மிகவும் நல்லது. விலை உயர்ந்த பொருட்களையும், பணத்தையும் கவனமாகக் கையாள வேண்டும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை சற்று அதிகரிக்கலாம். வியாபாரம் இன்று ஓரளவு லாபம் தரும்.
4. கடகம் - இன்று உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் இருந்த சிறு சிறு குழப்பங்கள் விலகும். கூட்டுத்தொழிலில் நல்ல லாபம் கிட்டும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்களைப் பாராட்டுவார்கள். இருப்பினும், வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது அவசியம்.
5. சிம்மம் - எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பணம் இன்று கைக்கு வந்து சேரும். மூத்த சகோதர வகையில் உங்களுக்கு ஆதரவும், உதவியும் உண்டு. வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் மீண்டும் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் சிலருக்கு இடமாற்றத்திற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உண்டு.
6. கன்னி - வெளிவட்டாரத்தில் இன்று உங்கள் மதிப்பு உயரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவீர்கள். உத்தியோகம் இன்று சிறப்பாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வந்து சேர்வார்கள்.
7. துலாம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய நட்புகள் கிடைக்கும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் இன்று சாதகமான நிலை காணப்படும். வியாபாரத்தில் பற்று வரவு உயர்ந்து லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் எவ்வளவு சவாலான வேலைகளையும் எளிதாக முடித்து அசத்துவீர்கள்.
8. விருச்சிகம் - கடந்த கால சுகமான நினைவுகள் இன்று மனதில் வந்து நிழலாடி மகிழ்ச்சி அளிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவர். வியாபாரத்தில் பணியாட்கள் உங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்புடன் இருப்பார்கள். அலுவலகத்தில் யாரையும் பகைத்துக் கொள்ளாமல் அமைதி காக்கவும்.
9. தனுசு - இன்று சற்று உடல்சோர்வு மற்றும் அதிக அலைச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அதிக விட்டுக் கொடுத்துப் பழகுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் பாக்கிகளை சற்று போராடி வசூலிக்க வேண்டி வரும். உத்தியோகத்தில் தேடிய ஒரு முக்கிய ஆவணம் இன்று கிடைக்கும்.
10. மகரம் - பிரபலங்களின் விசேஷங்களில் அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள நேரிடலாம். தாயாரின் உடல்நலம் இன்று திருப்தி தரும். வியாபாரத்தில் தேங்கியிருந்த சரக்குகள் விற்றுத் தீரும். அலுவலகத்தில் இன்று மற்றவர்களின் பணிகளையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டிய பணிச்சுமை இருக்கும்.
11. கும்பம் - இன்று குடும்பத்தில் ஒரு கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். எதிர்பார்த்த வகையில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் மதிப்பு மரியாதை உயரும், அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிட்டும்.
12. மீனம் - நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்த புதிய திட்டங்கள் இன்று நிறைவேறும். உங்கள் பிள்ளைகள் இன்று உங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும்படி செயல்படுவார்கள். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைத்துச் சேமிப்பீர்கள். நட்பால் இன்று ஆதாயம் உண்டு. வியாபாரத்தில் நல்ல ஏற்றம் காண்பீர்கள்.