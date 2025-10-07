புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 07ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் உறவுகளுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். ஆவண விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் புதுவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். வெளி உணவுகளில் கவனம் வேண்டும். கடின உழைப்பிற்கான பலன்கள் கைகூடி வரும். நண்பர்களிடத்தில் பயணற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். கீர்த்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : அனுசரித்து செல்லவும். பரணி : உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : வாதங்களில் கவனம்.
ரிஷபம் திட்டமிட்ட காரியங்கள் கைகூடும். பெற்றோர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். சேமிப்பு சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும். கமிஷன் வகைகளால் லாபம் ஏற்படும். வரவுகள் மூலம் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோக பணிகளில் மதிப்புகள் உண்டாகும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : விருப்பங்கள் நிறைவேறும். ரோகிணி : பிரச்சனைகள் குறையும். மிருகசீரிஷம் : மதிப்புகள் உண்டாகும்.
மிதுனம் பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை தரும். மருத்துவப் பணிகளில் சாதகமான சூழல்கள் உருவாகும். சொத்து சேர்க்கை சார்ந்த எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். வேலையாட்கள் மாற்றம் குறித்த எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். சிரமம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதாயகரமான நாள். திருவாதிரை : சாதகமான நாள். புனர்பூசம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
கடகம் ஜாமின் விஷயங்களை தவிர்க்கவும். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். முயற்சிக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். தவறிய சில பொருள்கள் கிடைக்கும். மனதளவில் தெளிவுகள் ஏற்படும். நண்பர்கள் இடத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். உயர் அதிகாரிகளின் அறிமுகம் கிடைக்கும். அனுபவம் பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் புனர்பூசம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். பூசம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும். ஆயில்யம் : அறிமுகம் கிடைக்கும்.
சிம்மம் மனதில் ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்பட்டும் நிங்கும். செயல்பாடுகளில் கவனம் வேண்டும். நண்பர்களிடத்தில் அதிக உரிமைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். சில இழுபறிகளுக்கு பின்பு எதிர்பார்த்த வரவுகள் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களிடத்தில் பொறுமை வேண்டும். உத்தியோகப் பணிகளில் திருப்பங்கள் ஏற்படும். சஞ்சலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : செயல்பாடுகளில் கவனம் பூரம் : வரவுகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
கன்னி மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் நிறைவு பெறும். வீடு வாகன பழுதுகளை சரி செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் நண்பர்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். அஸ்தம் : ஆதரவுகள் மேம்படும். சித்திரை : திருப்தியான நாள்.
துலாம் வரவுகளால் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்புகள் உயரும். நாடி வந்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் இருந்த மந்த நிலை விலகும். உத்தியோகப் பணிகளில் முன்னுரிமை கிடைக்கும். மனதளவில் இருந்த சோர்வுகள் விலகும். வரவுகளில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். நட்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் சித்திரை : கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். சுவாதி : மந்த நிலை விலகும். விசாகம் : இழுபறிகள் மறையும்.
விருச்சிகம் குழந்தைகளால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். நுட்பமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நேரம் தவறி உணவு உட்கொள்வதை தவிர்க்கவும். முயற்சிக்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் விசாகம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். அனுஷம் : புரிதல் உண்டாகும். கேட்டை : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வியாபாரத்தில் மாற்றமான சூழல் அமையும். உறவினர்கள் வழியில் சில உதவிகள் சாதகமாகும். விளையாட்டு துறையில் மேன்மை ஏற்படும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும். விவசாய பணிகளில் ஆலோசனை பெற்று முடிவெடுக்கவும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : உதவிகள் சாதகமாகும். உத்திராடம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
மகரம் இழுபறியான சில பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் பிறக்கும். திட்டமிட்ட பணிகள் கைகூடிவரும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். இடமாற்றம் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். வியாபார போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஓய்வு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திராடம் : முடிவுகள் பிறக்கும். திருவோணம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
கும்பம் இழுபறியான வேலைகளை முடிப்பீர்கள். வியாபார வியூகங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அலுவலகத்தில் மதிப்புகள் உயரும். சூழ்நிலை அறிந்து திறமைகளை வெளிப்படுத்தவும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். வழக்கு விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம் அவிட்டம் : புரிதல் உண்டாகும். சதயம் : திறமைகள் வெளிப்படும். பூரட்டாதி : முடிவுகள் ஏற்படும்.
மீனம் பழைய நினைவுகள் மூலம் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். தோற்ற குழுவில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் ஆலோசனை பெற்று மேற்கொள்ளவும். பேச்சுகளில் விவேகம் வேண்டும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் பூரட்டாதி : சோர்வுகள் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : விவேகம் வேண்டும்.