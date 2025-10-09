புரட்டாசி 23 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் சந்தேக உணர்வுகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். வியாபார செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிலும் முன் கோபம் இன்றி செயல்படவும். சாலை பயணங்களில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். உற்சாகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் அஸ்வினி : சிந்தித்து செயல்படவும். பரணி : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும்.
ரிஷபம் குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். வேலை ஆட்கள் இடத்தில் ஒத்துழைப்புகள் குறையும். தந்தையின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். எதிலும் முன் கோபம் இன்றி செயல்படவும். இனம் புரியாத புதுவிதமான தேடல்கள் அதிகரிக்கும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீலம் கிருத்திகை : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். ரோகிணி : புரிதல் உண்டாகும். மிருகசீரிஷம் : தேடல்கள் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் சுப காரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும். புதிய பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடிவரும். ரசனைத் தன்மையில் புதுமை உண்டாகும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மிருகசீரிஷம் : திருப்தியான நாள். திருவாதிரை : பயணங்கள் கைகூடும். புனர்பூசம் : முன்னேற்றமான நாள்.
கடகம் பயணங்களால் அனுகூலம் ஏற்படும். தொழில் ரீதியான பொருளாதார மேம்படும். உறவினர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாகும். புது விதவிதமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். கற்றல் திறனில் மாற்றம் ஏற்படும். உயர்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் புனர்பூசம் : அனுகூலம் ஏற்படும். பூசம் : உதவிகள் சாதகமாகும். ஆயில்யம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம் கணவன் மனைவிக்குள் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தால் லாபம் அடைவீர்கள். வெளிவட்டத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் அமையும். வியாபாரத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதளவில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். முயற்சி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மகம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பூரம் : ஆர்வம் ஏற்படும். உத்திரம் : சோர்வுகள் குறையும்.
கன்னி திட்டமிட்ட பணிகள் தள்ளி போய் முடியும். மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் சிந்தித்து செயல்படவும். வியாபாரத்தில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். சமூக தொடர்பான சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் உண்டாகும். அலுவலகத்தில் மற்றவர்கள் பணிகளையும் பார்க்க வேண்டிய சூழல் உண்டாகும். எதிலும் நிதானத்தோடு செயல்படுவது நல்லது. பணிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் உத்திரம் : சிந்தித்து செயல்படவும். அஸ்தம் : வேறுபாடுகள் நீங்கும். சித்திரை : நிதானம் வேண்டும்.
துலாம் நவீன கருவிகள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். தொழில் ரீதியான பயணங்களால் நன்மைகள் ஏற்படும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். மறைமுகமான போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். பலவித மக்களின் தொடர்புகள் ஏற்படும். திறமை வெளிப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் சித்திரை : ஆர்வம் ஏற்படும். சுவாதி : நன்மைகள் ஏற்படும். விசாகம் : வெற்றிகரமான நாள்.
விருச்சிகம் பேச்சுக்களால் காரிய அனுகூலம் ஏற்படும். கலைத்துறையில் பொறுமை வேண்டும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் குறையும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். சமூகம் புதுவிதமான கண்ணோட்டம் ஏற்படும். வியாபாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வீர்கள். இன்பம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் விசாகம் : அனுகூலம் ஏற்படும். அனுஷம் : வேறுபாடுகள் மறையும். கேட்டை : அபிவிருத்தியான நாள்.
தனுசு பேச்சுக்களின் அனுபவம் வெளிப்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். பாகப்பிரிவினை பிரச்சனைகள் குறையும். கலைப் பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில திருப்புங்கள் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். யோகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு மூலம் : அறிமுகம் ஏற்படும். பூராடம் : ஆர்வம் ஏற்படும். உத்திராடம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
மகரம் உறவினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். நெருக்கடியான சில சூழ்நிலைகளை சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்களை முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். கால்நடை விஷயங்களில் மேன்மை ஏற்படும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் உத்திராடம் : அனுபவம் கிடைக்கும். திருவோணம் : லாபகரமான நாள். அவிட்டம் : மேன்மையான நாள்.
கும்பம் சவாலான விஷயங்களில் ஈடுபாடு ஏற்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் அறிமுகம் சிலருக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அரசு விஷயங்களில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் நிதானத்தை கையாளவும். உத்தியோகத்தில் சில நுணுக்கமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். எதையும் சமாளிக்கும் தைரியம் பிறக்கும். இன்னல்கள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை அவிட்டம் : ஒத்துழைப்பான நாள். சதயம் : அலைச்சல் உண்டாகும். பூரட்டாதி : தைரியம் பிறக்கும்.
மீனம் கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். வேலையாட்கள் இடத்தில் பொறுமை வேண்டும். ஆன்மீகப் பணியில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் தொடர்புகள் விரிவடையும். உழைப்புக்கான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். உத்தியோகப் பணிகளில் துரிதம் ஏற்படும். அன்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் பூரட்டாதி : வேறுபாடுகள் குறையும். உத்திரட்டாதி : ஆர்வம் பிறக்கும். ரேவதி : துரிதம் ஏற்படும்.