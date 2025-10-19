English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

மேஷம் (Aries) - நீங்கள் ஆற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் நிறைந்து இருப்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். எனினும், பேச்சில் நிதானம் தேவை.  

ரிஷபம் (Taurus) - உறவுகளில் இணக்கம், அமைதி உணர்வு காணப்படும். அன்புக்குரியவர்களுடன் பேசுவது உறவுகளை பலப்படுத்தும்.  

மிதுனம் (Gemini) - தகவல் தொடர்பில் கவனம் தேவை. பேச்சிலும் எழுத்திலும் தெளிவாகவும் வெளிப்படையாகவும் இருப்பதன் மூலம் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்கலாம்.  

கடகம் (Cancer) - இன்று உங்களுக்கு ஒரு படைப்பாற்றல் மற்றும் உத்வேகம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் கலை முயற்சிகள் அல்லது பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபட இந்த சக்தியைப் பயன்படுத்தலாம்.  

சிம்மம் (Leo) - சொத்து வாங்குவது அல்லது விற்பது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் வெற்றி பெறும். உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வலிமையுடன் உணர்வீர்கள்.

கன்னி (Virgo) - உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் எதிர்கால அபிலாஷைகளைப் பற்றி சிந்திக்க இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.  

துலாம் (Libra) - இன்று மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் ஆசைகளையும் கனவுகளையும் நிறைவேற்ற இந்த நேர்மறை ஆற்றலைப் பயன்படுத்துங்கள்.

விருச்சிகம் (Scorpio) - உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி செயல்பட ஒரு வலுவான தூண்டுதலை உணருவீர்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வை நம்பி, நம்பிக்கையுடன் செயல்படவும்.

தனுசு (Sagittarius) - புதிய பணி வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வழிகளைக் கண்டறிவீர்கள். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்.

மகரம் (Capricorn) - சந்திராஷ்டமம் காரணமாக நிதானம் தேவை. நிதி மற்றும் முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். நடைமுறை அணுகுமுறையுடன் உங்கள் பணம் மற்றும் வளங்களை நிர்வகிக்கவும்.

கும்பம் (Aquarius) - சந்திராஷ்டமம் காரணமாக கவனத்துடன் இருக்கவும். உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி முடிவுகளை எடுக்கவும், செயல்படவும் இந்த தெளிவைப் பயன்படுத்தலாம்.  

மீனம் (Pisces) - பணியிடத்தில் காணப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள், அலுவலக அலைச்சல் குறையும். உங்கள் துணைவரின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து நடப்பது அவசியம்.

