இன்றைய ராசிபலன் அக்., 26 ஞாயிறு - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 26 ஞாயிறு, மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Rasipalan : இன்று, சந்திர பகவான் விருச்சிகம், தனுசு ராசிகளில் கேட்டை, மூலம் நட்சத்திரங்களில் பயணிக்கிறார். மேலும், குரு - சந்திரன் கூட்டணியால் அனபா யோகம், சந்திராதி யோகம் போன்ற சுப யோகங்கள் உருவாகின்றன.
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் (பகல் 10.46 வரை) இருப்பதால், மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். பயணங்களால் வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்லது. மதியத்திற்குப் பிறகு பிரச்சினைகள் குறைந்து மன அமைதி உண்டாகும்.
ரிஷபம் - இன்று உங்களுக்குப் பகல் 10.46 மணிக்கு மேல் சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால், எடுக்கும் முயற்சிகளில் சிறு சிறு தடங்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இரவு நேரப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வெளி இடங்களில் வீண் வாக்குவாதங்கள் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள்.
மிதுனம் - இன்று பணவரவு அமோகமாக இருக்கும். புதிய பொருட்களை வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூலம் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்புடன் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை அடைய முடியும். திருமண முயற்சிகள் கைகூடும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
கடகம் - இன்று உங்களுக்கு இருந்த ஆரோக்கியப் பாதிப்புகள் விலகி சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். பிள்ளைகளால் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். பணவரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவு கிட்டும். சிந்தித்துச் செயல்பட்டால் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம் - இன்று உறவினர்களால் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறையலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மந்த நிலை ஏற்படும். செலவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் நெருக்கடிகளைத் தவிர்க்கலாம். மன உறுதியோடு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வீர்கள். தொழிலில் கூட்டாளிகளை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. ஆலய வழிபாட்டால் அமைதி கிடைக்கும். கடன் சுமை குறையும்.
கன்னி - இன்று உங்களுக்கு வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. பிள்ளைகளால் மன சங்கடங்கள் உண்டாகலாம். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதன் மூலம் பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்கலாம். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய மாற்றங்களால் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் அடையலாம். காரிய வெற்றி ஏற்படும் நாள்.
துலாம் - இன்று வீட்டில் மங்கள நிகழ்வுகள் நடைபெறும். பிள்ளைகளோடு இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காகப் போட்ட புதிய திட்டங்கள் வெற்றியை கொடுக்கும். புதிய பொருட்கள் வீடு வந்து சேரும். சுபகாரியப் பேச்சுவார்த்தைகளில் இருந்த தடைகள் நீங்கிச் சாதகப் பலன் கிட்டும். விரோதிகள் விலகிச் செல்வார்கள்.
விருச்சிகம் - இன்று இனிய செய்தி இல்லம் தேடி வரும். உறவினர்கள் வருகை உள்ளத்திற்கு மகிழ்வைத் தரும். தொழிலில் புதிய சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தி லாபம் அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் அன்பைப் பெறுவீர்கள். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூலம் கிட்டும். நண்பர்களால் நல்ல காரியம் நடைபெறும்.
தனுசு - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் அனுகூலமான பலனைத் தரும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் ஒற்றுமை பலப்படும். பெற்றோரின் அன்பைப் பெறுவீர்கள். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். முன்கோபத்தைக் குறைப்பது நல்லது.
மகரம் - இன்று குடும்பத்தில் பொருளாதார நிலை சற்று மந்தமாக இருக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் மருத்துவச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. செல்வாக்கு உயரும் நாள். நீங்கள் பார்க்க நினைத்த நபர் உங்கள் இல்லம் தேடி வரலாம். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும். வீடு மாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.
கும்பம் - இன்று தெய்வீகச் சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். பயணத்தால் ஆதாயம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. வேலையை முன்னெடுத்துச் செல்ல குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க சரியான உதவியைப் பெறுவீர்கள்.
மீனம் - இன்று வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் உயரும். எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அடிப்படை வசதி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கிக் கொள்ள நண்பர்கள் உதவுவர். செலவு செய்யும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம்.