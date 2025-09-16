ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 16ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மனதில் இருந்த கவலைகள் விலகும். தாயின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வாழ்க்கைத் துணை இடம் இருந்த வருத்தங்கள் நீங்கும். உறவினர்கள் அனுகூலமாக செயல்படுவார்கள். முயற்சிகளில் மாறுபட்ட அனுபவம் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சக வியாபாரிகளால் அனுகூலம் ஏற்படும். சாந்தம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : கவலைகள் விலகும். பரணி : வருத்தங்கள் நீங்கும். கிருத்திகை : அனுபவம் உண்டாகும்.
கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். தடைப்பட்ட பணிகள் முடியும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதளவில் புதுவிதமான பாதைகள் புலப்படும். உழைப்புக்கான அங்கீகாரங்கள் ஏற்படும். தடைகள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் கிருத்திகை : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். ரோகிணி : தொடர்புகள் கிடைக்கும். மிருகசீரிஷம் : அங்கீகாரங்கள் ஏற்படும்.
சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் ஏற்படும். குழந்தைகள் பற்றிய எண்ணங்கள் மேம்படும். உணவு விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருக்கவும். வியாபார பணிகள் சுமாராக நடைபெறும். பணி சார்ந்த விஷயங்களில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருஞ்சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : குழப்பமான நாள். திருவாதிரை : கவனம் வேண்டும். புனர்பூசம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
எதிர்பாராத சில பயணங்கள் உண்டாகும். பயனற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடியும். செயல்பாடுகளில் சுதந்திர தன்மை அதிகரிக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான அலைச்சல் மேம்படும். புதிய நபர்களின் தன்மைகளை அறிந்து நட்புகளை வைத்துக் கொள்ளவும். மறைமுகமான தடைகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். நட்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் புனர்பூசம் : பயணங்கள் உண்டாகும். பூசம் : சுதந்திரம் அதிகரிக்கும். ஆயில்யம் : புரிதல் உண்டாகும்.
மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்த எதிர்ப்புகள் விலகும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல்கள் ஏற்படும். சிக்கனமாக செலவு செய்து சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். தடைப்பட்ட சில பயணங்கள் கைகூடும். கோபம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சாம்பல் நிறம் மகம் : எதிர்ப்புகள் விலகும். பூரம் : கலகலப்பான நாள். உத்திரம் : பயணங்கள் கைகூடும்.
குழந்தைகள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். கற்பனைத் துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அரசு குறித்த நிலைப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் ஏற்படும். எதிர்காலம் சார்ந்த சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். காப்பீடு தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். அச்சம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். அஸ்தம் : புரிதல் உண்டாகும். சித்திரை : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான படபடப்பு ஏற்படும். முதலீடுகள் விஷயங்களில் பொறுமை காக்கவும். மனதளவில் தன்னம்பிக்கை குறையும். உறவுகள் இடத்தில் அதிக உரிமைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தடைகளால் புதுவிதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். வர வேண்டிய வரவுகள் தாமதமாகி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மாற்றமான சூழல்கள் ஏற்படும். பெருமை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் சித்திரை : பொறுமை வேண்டும். சுவாதி : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். விசாகம் : மாற்றமான நாள்.
புதுமையான விஷயங்களில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் வேண்டும். தொழிலில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். கடன் விஷயங்களில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் ஏற்படும். சிரமம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் விசாகம் : சிந்தித்து செயல்படவும். அனுஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : புரிதல்கள் ஏற்படும்.
திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். வீட்டினை மனதிற்கு பிடித்த விதத்தில் மாற்றி அமைப்பீர்கள். துணைவர் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பிரபலமானவர்களின் நட்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் உதவியாக இருப்பார்கள். கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். சோதனை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூராடம் : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திராடம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
நெருக்கடியாக இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். மனதளவில் தெளிவுகள் பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அரசு காரியங்களில் இருந்த தடைகள் விலகும். பழைய சரக்குகள் மூலம் லாபங்கள் மேம்படும். கால்நடை சார்ந்த துறைகளில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். முயற்சி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : பிரச்சனைகள் குறையும். திருவோணம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அவிட்டம் : ஆதாயகரமான நாள்.
குடும்ப பெரியோர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். புதுவிதமான வியூகங்கள் மனதில் உருவாகும். தடைப்பட்டு வந்த சில காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். அக்கம் பக்கம் வீட்டார் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். அனுகூலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சதயம் : தன்னம்பிக்கை மேம்படும். பூரட்டாதி : புரிதல் மேம்படும்.
பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வெளியூர் சார்ந்த பயணங்களால் அனுபவம் அதிகரிக்கும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். வீடு வாகனங்களை சீர் செய்வீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் பூரட்டாதி : மாற்றம் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : சாதகமான நாள். ரேவதி : ஆதரவான நாள்.