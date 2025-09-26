தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 10 - இன்று எந்தெந்த ராசிக்கு சாதகமான நாள்?

September 26 Today Rasipalan: புரட்டாசி மாதம் 10ஆம் நாளான இன்று (செப்டம்பர் 26) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Today Horoscope In Tamil: இன்று புரட்டாசி 10ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 26) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 11:47 முதல் மதியம் 12:35 வரை, அமிர்த காலம் - மதியம் 12:09 முதல் மதியம் 1:57 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 4:35 முதல் காலை 5:23 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 10:41 முதல் மதியம் 12:11 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 3:10 முதல் மாலை 4:40 வரை; குளிகை - காலை 7:41 முதல் காலை 9:11 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:35 முதல் காலை 9:23 வரை, மதியம் 12:35 முதல் மதியம் 1:22; தியாஜ்யம் - நள்ளிரவு 02:39 முதல் அதிகாலை 4:27 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:12 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:10. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலனை இங்கு பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: மறதியால் செயல்களில் தாமதம் உண்டாகும். பேச்சுகளில் சற்று கவனம் வேண்டும். மற்றவர்களின் செயல்பாடுகளில் தலையிடாமல் இருக்கவும். பணிபுரியும் இடத்தில் சிறு சிறு விமர்சனங்கள் தோன்றி மறையும். சூழ்நிலை அறிந்து பொறுமையுடன் செயல்படுவது நன்மையை ஏற்படுத்தும். வியாபார பணிகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : தாமதம் உண்டாகும். பரணி : விமர்சனங்கள் மறையும். கிருத்திகை : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் மதிப்புகள் உயரும். தம்பதிகளுக்குள் விட்டுக்கொடுத்து செல்வதன் மூலம் புரிதல் மேம்படும். போட்டி தேர்வுகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் கிருத்திகை : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ரோகிணி : மதிப்புகள் உயரும். மிருகசீரிஷம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
மிதுனம்: சகோதரர் வழியில் ஆதாயம் கிடைக்கும். தடையாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். மறதி பிரச்சனைகள் குறையும். தவறிய சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் வர்த்தகத்தில் ஆர்வம் ஏற்படும். ஆடம்பரமான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். விவாதங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். நலம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதாயகரமான நாள். திருவாதிரை : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
கடகம்: குடும்பத்தில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். உடன் இருப்பவர்களின் சுயரூபங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நீண்ட கால பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் சில நெருக்கடியான சூழல்கள் தோன்றி மறையும். சக ஊழியர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். தோல்வி மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : ஆதரவான நாள். பூசம் : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். ஆயில்யம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: நினைத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பீர்கள். உறவினர்களிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். முயற்சிக்கு உண்டான புதிய வேலைகள் கிடைக்கும். பயணங்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவீர்கள். பணிகளில் இருந்த பொறுப்புகள் குறையும். உழைப்புக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். இரக்கம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மகம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூரம் : ஆதாயகரமான நாள். உத்திரம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி: பேச்சுக்கள் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். வேலையாட்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்வது நல்லது. உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். முயற்சிகளில் இருந்த தடைகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். அனுகூலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் உத்திரம் : அனுகூலமான நாள். அஸ்தம் : ஆர்வம் உண்டாகும். சித்திரை : புரிதல் உண்டாகும்.
துலாம்: தன வருவாய்களில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். குறுகிய தூர பயணம் மூலம் சில மாற்றம் ஏற்படும். குழந்தைகளின் தொழில் சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். பொன் பொருள் சேர்க்கைக்கான முயற்சிகள் மேம்படும். கருத்துக்களுக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான உதவிகளில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் சித்திரை : இழுபறிகள் மறையும். சுவாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். விசாகம் : சாதகமான நாள்.
விருச்சிகம்: எதிலும் முன்கோபம் இன்றி செயல்படவும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கையாள்வதில் கவனம் வேண்டும். கலைத்துறைகளில் உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பாடங்களில் ஒரு விதமான ஆர்வம் இன்மை ஏற்படும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகளில் ஏற்ற இறக்கம் உண்டாகும். மறைமுகமான வதந்திகள் தோன்றி மறையும். சோதனை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : கவனம் வேண்டும். அனுஷம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கேட்டை : வதந்திகள் மறையும்.
தனுசு: தந்தை வழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். உயர் அதிகாரிகள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் புதிய கண்ணோட்டம் பிறக்கும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. செயல்பாடுகளின் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிகப்பு நிறம் மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : வரவுகள் உண்டாகும். உத்திராடம் : சோர்வுகள் உண்டாகும்.
மகரம்: தோற்றப்பொழிவு பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூகப் பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். தடைப்பட்ட சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சில வரவுகளால் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். எதிர்காலம் குறித்து சில தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நெருக்கடியாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறையும். நிம்மதி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிகப்பு நிறம் உத்திராடம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். திருவோணம் : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
கும்பம்: சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். கை தொழிலில் மேன்மை உண்டாகும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தி ஆதாயத்தை அடைவீர்கள். கௌரவ பொறுப்புகள் மூலம் மதிப்புகள் உயரும். விருப்பமான செயல்களை செய்து முடிப்பீர்கள். வேளாண்மை துறைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் மறையும். ஆதரவாக இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். பகை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் அவிட்டம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். சதயம் : மதிப்புகள் உயரும். பூரட்டாதி : புரிதல் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: முன்னேற்றம் குறித்த எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும். புதிய அனுபவங்களால் புத்துணர்ச்சிகள் உண்டாகும். மனதளவில் சில தெளிவுகள் பிறக்கும். பிடிவாத குணத்தினை குறைத்துக் கொள்வது நன்மையை உருவாக்கும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான சூழல் அமையும். சக ஊழியர்களின் மறைமுக ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வட கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் பூரட்டாதி : குழப்பமான நாள். உத்திரட்டாதி : தெளிவுகள் பிறக்கும். ரேவதி : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.