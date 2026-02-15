English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை, அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

 
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு லாபகரமான நாள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் வந்து சேரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.  

ரிஷபம்: நிர்வாகத் திறமை பளிச்சிடும். வேலையில் பொறுப்புகள் கூடினாலும், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு.  

மிதுனம்:புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. வெளிவட்டாரத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும்.  

கடகம் (சந்திராஷ்டமம்): இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. மற்றவர்களுடன் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைபிடிக்கவும். வண்டி வாகனங்களில் செல்லும்போது எச்சரிக்கை அவசியம்.  

சிம்மம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். கணவன்-மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் லாபம் பெருகும்.  

கன்னி: பழைய கடன்கள் தீர வழி பிறக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும்.  

துலாம்: பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பூர்விக சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வரலாம்.  

விருச்சிகம்: வீடு, வாகன பராமரிப்புச் செலவுகள் வரலாம். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். தேவையற்ற அலைச்சல்களைக் குறைத்துக் கொள்வது நல்லது.  

தனுசு: தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். இளைய சகோதரர்களிடம் இருந்த பிணக்குகள் நீங்கும். தொலைபேசி வழிச் செய்தி மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும்.  

மகரம்: நிதிநிலை சீராக இருக்கும். பேச்சில் இனிமை கூடும். குடும்பத்தில் தடைப்பட்ட சுபகாரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். பண வரவு திருப்தி தரும்.  

கும்பம்: ராசிக்குள் சந்திரன் இருப்பதால் மனநிம்மதி உண்டாகும். புதிய ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படுவீர்கள்.  

மீனம்: சுபச் செலவுகள் கூடும். திட்டமிடாத பயணங்களால் சற்று சோர்வு ஏற்படலாம். இறை வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்வது மனதிற்குத் தெளிவைத் தரும்.  

சிறப்பு வழிபாடு - இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், காலையில் சூரிய பகவானை வழிபடுவது அரசு வழி காரியங்களில் வெற்றியைத் தரும். மாலையில் சிவன் கோவிலுக்குச் சென்று நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பானது.  

