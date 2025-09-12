English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தேடி வரப்போகும் வெற்றி

Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிகளுக்கு எடுக்கும் காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /12

மேஷம் (Aries) - இன்று உங்களுக்கு நல்ல நாள். உங்கள் வேலையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள், தடைபட்ட காரியங்கள் முழுமையடையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் மூலம் லாபம் பெறலாம். குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். காதல், ஆரோக்கியம் மற்றும் தொழில் அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கும்.  

2 /12

ரிஷபம் (Taurus) - இன்று நீங்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். தலைவலி அல்லது கண்களில் வலி போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் வரலாம். மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படலாம். இருப்பினும், காதல் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது நல்லது.  

3 /12

மிதுனம் (Gemini) - இன்று உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வரும். பயண யோகம் உண்டாகலாம், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்படும். பழைய கடன்களிலிருந்து விடுபடலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் அதிகாரியுடன் பேசும்போது தெளிவாக இருங்கள். செலவுகள் சற்று அதிகமாக இருக்கும், எனவே பணத்தை கவனமாகப் பயன்படுத்துங்கள்.  

4 /12

கடகம் (Cancer) - தொழிலைப் பொறுத்தவரை இன்று உங்களுக்கு மிகவும் நல்ல நாள். வியாபாரத்தில் வெற்றி கிடைக்கும், நீதிமன்ற வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். நீங்கள் மரியாதை பெறுவீர்கள், நேர்மறையான முடிவுகள் கிடைக்கும்.  

5 /12

சிம்மம் (Leo) - இன்று அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறும். காதல், ஆரோக்கியம் மற்றும் வியாபாரம் அனைத்தும் நன்றாக இருக்கும்.  

6 /12

கன்னி (Virgo) - இன்று நீங்கள் மன அழுத்தத்தை உணரலாம். நிதி விவகாரங்களிலும் அழுத்தம் இருக்கலாம். எனவே, பேசும்போது கவனமாக இருங்கள், யாருடனும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம். உங்கள் அலட்சியத்தால் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படலாம், எனவே கவனமாக இருங்கள்.  

7 /12

துலாம் (Libra) - இன்று உங்கள் சமூகப் பணிகள் பாராட்டப்படும். அன்புக்குரியவரைச் சந்திப்பது மகிழ்ச்சியைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தியை உணர்வீர்கள். கூட்டாண்மை தொடர்பான விஷயங்களில் லாபம் கிடைக்கும்.  

8 /12

விருச்சிகம் (Scorpio) - இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீங்கள் வியாபார வேலைகளில் மும்முரமாக இருப்பீர்கள், இதனால் நிதி லாபமும் கிடைக்கும். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும், மக்கள் ஆதரவு கிடைக்கும்.

9 /12

தனுசு (Sagittarius) - இன்று காலை முதல் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சோர்வை உணரலாம். வேலைக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும். உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் குறைவாக இருக்கலாம். குழந்தைகளுடன் உங்கள் புரிதல் நன்றாக இருக்கும்.  

10 /12

மகரம் (Capricorn) - இன்று உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரலாம். நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும், குடும்பத் தகராறுகளும் தீரும். உங்கள் வியாபாரத்தில் கூடுதல் முதலீடு செய்ய திட்டமிடலாம்.

11 /12

கும்பம் (Aquarius) - இன்று உற்சாகமான நாளாக இருக்கும். சில முக்கியமான விஷயங்களை சரியான நேரத்தில் முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். உறவுகளால் நன்மை அடைவீர்கள், நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கும். இருப்பினும், வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருங்கள்.

12 /12

மீனம் (Pisces) - இன்று நீங்கள் மனரீதியாக சற்று தொந்தரவுடையவராக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம். குடும்பத்தில் சில வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம், எனவே பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். குடும்பத்துடன் உங்கள் நேரம் நன்றாக இருக்கும்.

Rasi Palan Today Rasipalan Friday Rasipalan September 13 Rasipalan tamil Horoscope today

Next Gallery

ஆசிய கோப்பையில் முறியடிக்க முடியாத 10 சாதனைகள்.. விராட் கோலி 183 நியாபகம் இருக்கா?