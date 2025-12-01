English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்றைய ராசிபலன் - மாத தொடக்க நாளில் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன் - மாத தொடக்க நாளில் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 1 மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 1 மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த  ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மேஷம் - இன்று உங்களின் எதிர்காலம் புதுப்பிக்கப்பட்டு எழுதப்படுகிறது, இதில் நீங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்க வேண்டும். பேராசை மற்றும் ஆபத்தான முயற்சிகளைத் தவிர்க்கவும். தெளிவான இலக்குகளுடன் புதிய சவால்களை ஏற்க, உங்கள் தலைமைப் பண்பு கை கொடுக்கும்.  

ரிஷபம் - இந்த நாள் உங்களுக்கு லாபம் தரும் நாளாக இருக்கும். ஒரு புதிய வாய்ப்பு உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது; அதை ஒப்புக்கொள்ள தயங்க வேண்டாம். பொறுமையாகவும், யோசித்தும் செயல்படுவது, காதல், வேலை மற்றும் பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும்.  

மிதுனம் - உங்களுக்கு எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற தெளிவு கூடும். நல்லது நடக்கும் அறிகுறிகளை கவனியுங்கள். புதிய திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டமிடலில் உங்கள் கவனம் இருக்கும். வெளியூர் பயணங்கள் செல்ல வாய்ப்புள்ளது, இது உங்களுக்கு லாபகரமாக அமையும்.  

கடகம் - குடும்பம் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான பாதுகாப்பு இன்று உங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும். எந்த ஒரு முக்கியமான முடிவையும் அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். வேலை செய்யும் இடத்தில் நிலைமை சீராக இருக்கும். பணம் பற்றிய கவலைகள் நீங்கக்கூடும்.  

சிம்மம் - யாரேனும் உங்களை ஏமாற்றாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியாகப் பழகுவீர்கள், கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பது உங்கள் மனதை சந்தோஷப்படுத்தும். காதல் தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.  

கன்னி - மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்வதை அதிகப்படுத்துங்கள். உங்கள் குடும்ப விவாதங்களை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பீர்கள். இன்று ஒரு முக்கியமான நல்ல மாற்றம் உங்களுக்கு வரவிருக்கிறது, அதை வரவேற்று முன்னேறுங்கள்.  

துலாம் - குடும்பத்தினருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு நீங்கள் ஒரு தைரியமான முடிவை எடுக்க வேண்டும். அதைச் செய்யத் தயங்க வேண்டாம். உங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகம் இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.  

விருச்சிகம் - உறவுகளில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். இன்று நீங்கள் தேவையில்லாத, ஆடம்பரமான ஒரு பொருளை வாங்கத் தூண்டப்படலாம், அதனால் ஷாப்பிங்கில் கவனம் தேவை. பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்.  

தனுசு - உங்கள் மனதில் உள்ள உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்கள். சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற ஆசை அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் தெளிவும், அதிக ஈடுபாடும் இருக்கும். புதிய யோசனைகள் மற்றும் அனுபவங்களைத் தேடுவீர்கள்.  

மகரம் - உங்களுக்குச் சமூகத்தில் நல்ல மரியாதையும், நிலையும் உயரும். இன்று நீங்கள் அமைதியாக, யாருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்காமல் வேலை செய்ய விரும்புவீர்கள். பணம் வருவதற்கு புதிய வழிகள் திறக்கப்படும், மேலும் உறவினர்களை சந்திக்க நேரிடலாம்.  

கும்பம் - உங்களுக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை அதிகமாகும். புதிய கூட்டணிகள் அல்லது கூட்டு முயற்சிகள் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பும் ஆர்வமும் இன்று பண வரவுக்கு உதவும். நண்பர்களுடனான உறவு இன்று அர்த்தமுள்ளதாகவும் அன்பானதாகவும் இருக்கும்.  

மீனம் - செய்ய வேண்டிய வேலைகளைத் தள்ளிப் போட வேண்டாம். இன்று நீங்கள் பழைய நண்பர்களைச் சந்திப்பீர்கள் அல்லது சமூகக் கூட்டங்களை அனுபவிப்பீர்கள். திடீரென பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த தியானம் அல்லது ஆன்மீக இடத்திற்குச் செல்வது உதவும்.  

