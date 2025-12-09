Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் : முருகன் அருளால் மகிழ்ச்சி கிட்டும் ராசிகள்
Rasi Palan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்கள் மனதில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும், இதனால் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வேலைகளைச் சுறுசுறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும் நிலையில், பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கூடும், புதிய முயற்சிகளைத் துணிச்சலுடன் மேற்கொள்ளலாம்.
ரிஷபம்: இன்று அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். செலவுகளைச் சற்று கவனமாகக் கையாள வேண்டும்; அதே சமயம் குடும்பத்தாரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். அலுவலகத்தில் பணிப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்துச் செல்வது நன்மை பயக்கும்.
மிதுனம்: நீங்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் இன்று வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது, நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். நிதி வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் நிலையில், கடன் தொல்லைகள் குறைய வழி பிறக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான நாள், உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தச் சரியான தருணம் இது.
கடகம்: இன்று உங்கள் பேச்சில் கனிவு நிறைந்திருக்கும், அதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பணப்புழக்கம் சரளமாக இருக்கும், வீட்டுத் தேவைகளுக்காகச் சில பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைத்து, நீண்ட நாள் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று உங்களின் லட்சியங்களை நோக்கிச் செயல்படுவீர்கள், உங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக அமையும். நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும், நிலுவையில் இருந்த பாக்கிகள் வந்து சேரும். பணியிடத்தில் உங்கள் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும், இதனால் சக ஊழியர்களை வழிநடத்தும் பொறுப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி: எதிர்பாராத சில தடைகளைக் கடந்து இன்று வெற்றி காண்பீர்கள், எனினும் மனதில் குழப்பம் நீங்க ஆன்மீகம் அல்லது தியானத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பணத்தைக் கவனமாகக் கையாளவும். வேலையில் கூடுதல் கவனம் தேவை; சக பணியாளர்களிடம் அனுசரித்துச் செல்லவும்.
துலாம்: இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும்; சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பு உயரும், நண்பர்கள் மூலம் நல்ல உதவிகள் கிடைக்கும். நிதி வரவு சரளமாக இருக்கும், முதலீடுகளில் லாபம் பார்க்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் கூட்டாளிகளுடன் சுமுகமான உறவு நீடிப்பதால், புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி உறுதியாகச் செயல்படுவீர்கள், கடின உழைப்பால் நினைத்ததைச் சாதிப்பீர்கள். உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கும், நிதிச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க வழிகள் பிறக்கும். மேலதிகாரிகள் உங்களின் பொறுப்புணர்ச்சியைப் பாராட்டுவார்கள்; ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் தேவை.
தனுசு: நம்பிக்கையும் துணிச்சலும் நிறைந்த நாள் இது, தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் காண்பீர்கள். முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உயர் கல்வி அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய வேலைகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும், புதிய சிந்தனைகள் உதவிகரமாக இருக்கும்.
மகரம்: இன்று நிதானம் மிகவும் அவசியம், எனினும் சில விஷயங்களில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்க வாய்ப்புள்ளது. பேச்சில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத நிதி உதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, பழைய கடன்களை அடைக்க முயற்சி செய்வீர்கள். பணியிடத்தில் மறைமுகப் போட்டிகள் விலகும்; கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கும்பம்: இன்று உறவுகளில் இணக்கம் அதிகரிக்கும், நீண்ட நாள் நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். கூட்டு முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். நிதி வரவு நன்றாக இருக்கும், கூட்டு முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் கூட்டாளிகளுடன் நல்ல புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டு, புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட நேரிடலாம்.
மீனம்: இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்; போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்குச் சாதகமான நாள். வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்வது வெற்றியைத் தரும். நிதி நிலைமை சுமாராக இருக்கும் நிலையில், தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்துக் கொள்வது அவசியம். பணியிடத்தில் உங்களின் உழைப்புக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.