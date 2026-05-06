இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். புதிய முயற்சிகளுக்கு நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: பேச்சில் நிதானம் தேவை. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பண வரவு சீராக இருந்தாலும், செலவுகள் துரத்தும்.
மிதுனம்: தொட்டது துலங்கும் நாள். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
கடகம்: சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: சற்று சோர்வாக உணரக்கூடும். வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் மன உறுதியுடன் செயல்படுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கன்னி: குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். திட்டமிட்ட காரியங்களைச் செய்து முடிப்பதில் சிறு தடைகள் ஏற்படலாம்.
துலாம்: லாபகரமான நாள். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு நிம்மதியைத் தரும்.
விருச்சிகம்: தைரியத்துடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் செயல்படுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் கைகூடும். எதிர்ப்புகள் விலகும்.
தனுசு: புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். நீண்ட தூரப் பயணங்களால் அலைச்சல்கள் இருந்தாலும், ஆதாயமும் கிடைக்கும்.
மகரம்: வேலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். யாரையும் நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம். மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு நிம்மதி கிடைக்கும்.
கும்பம்: மகிழ்ச்சி ததும்பும் நாள். எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வரும். விருந்து, விசேஷங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.
மீனம்: சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வுக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.