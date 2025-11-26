இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷடம்

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - 12 ராசிகளுக்குமான பொதுபலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவால் அலுவலகப் பணிகள் சுலபமாகும். நிதி நிலை சீராக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
ரிஷபம் - உங்கள் ராசிக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். எதிர்பார்த்த பண உதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. பேச்சில் நிதானம் தேவை.
மிதுனம் - இந்த நாள் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும் நாளாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் சாதகமாக முடியும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். திட்டமிட்டபடி வேலைகளை முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் கைகூடும்.
கடகம் - இன்று நீங்கள் சற்று பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள். வேலைப்பளு காரணமாக சோர்வு ஏற்படலாம். மற்றவர்களிடம் பேசும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மாலைக்கு மேல் நிலைமை சீராகும்.
சிம்மம் - உங்களுக்கு இன்று சுறுசுறுப்பான நாளாக அமையும். உங்கள் மனதில் இருந்த பயம் நீங்கி தைரியம் பிறக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமைகள் வெளிப்படும். புதிய முதலீடுகளில் கவனம் தேவை.
கன்னி - உங்கள் ராசிக்கு இன்று அனுகூலமான நாளாக இருக்கும். எதிர்பாராத தன வரவுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்கு சந்தோஷம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சமூகத்தில் மரியாதை கூடும். தொழில் ரீதியாக எடுக்கும் பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும். கணவன்-மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் - இந்த நாள் உங்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கக்கூடும். தேவையில்லாத அலைச்சல் உண்டாகும். எந்த வேலையிலும் இரண்டு முறை யோசித்து செயல்படுவது நல்லது. சிலருக்கு செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இன்று பொறுமையாக செயல்பட்டால் நஷ்டங்களைத் தவிர்க்கலாம்.
தனுசு - இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக அமையும். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு பூர்வீகச் சொத்துக்களின் ஆதரவும், அதிர்ஷ்டமும் சேரும். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். தொழிலில் இருந்த தடைகள் நீங்கும்.
மகரம் - உங்கள் ராசிக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் உயர் பதவிகள் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சினைகள் தீரும். எதிர்பார்த்த செய்திகள் வந்து சேரும்.
கும்பம் - இன்று உங்களுக்கு லாபம் தரும் நாளாக இருக்கும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனைகள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். நீண்ட நாட்களாக பார்க்க நினைத்தவர்களை சந்திப்பீர்கள். பணப்புழக்கம் சரளமாக இருக்கும். எந்த செயலையும் தைரியமாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
மீனம் - இந்த நாள் உங்களுக்கு சாதகமற்ற நாளாக இருக்கக்கூடும். பேச்சில் கடுமையைத் தவிர்ப்பது அவசியம். வீண் விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. இன்று உங்களின் பணிச்சுமை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதானமாக செயல்படுவது அவசியம்.