இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan Today : இன்று சந்திரன் சிம்ம ராசியில் பூரம், உத்திரம் நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரிக்கிறார். மேலும், குருவின் அருள் காரணமாக சில ராசிகளுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும்.
மேஷம் - பயணங்கள் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மூத்த அதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு. பதவி உயர்வு அல்லது நிதி ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்பு.பேச்சைக் கட்டுப்படுத்தவும். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
ரிஷபம் - கலவையான நாள். உறவினர்கள் மூலம் சில நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். புதிய எதிரிகள் உருவாகலாம், எச்சரிக்கை தேவை. நீண்டகால வணிகத் திட்டங்களில் கவனம் தேவை.
மிதுனம் - வெற்றி நிறைந்த நாள். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும்.
கடகம் - உங்கள் பிள்ளைகளின் செயல்பாடு மகிழ்ச்சியளிக்கும். வணிகப் பயணங்கள் வெற்றி அடைய வாய்ப்பு. மாமியார் உறவுகளால் சில நிதி நெருக்கடிகள் வரலாம், கவனமாக இருக்கவும்.
சிம்மம் - கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். புகழ் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உண்டு. குருவின் நல்லருளால் செல்வாக்கு உயரும். எதிரிகளை கவனமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும். வேலையைச் சரியாக முடிக்க எச்சரிக்கை தேவை.
கன்னி - பாராட்டுகளைப் பெறக்கூடிய நாள். மரியாதை அதிகரிக்கும். சனி மற்றும் கேதுவின் அமைப்பு காரணமாக செல்வம் சேரும். காதல் விவகாரங்களில் இணக்கம் காணப்படும். ஈகோ தொடர்பான சிறிய பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க வேண்டும்.
துலாம் - சமூகச் சூழலில் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். நிதி ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும். இன்று அலைச்சல்கள், செலவுகள் இருக்கும். பெரிய முடிவுகளைத் தள்ளி வைப்பது நல்லது.
விருச்சிகம் - மனதின் அமைதியை நாடும் நாள். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் கூடும். உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்த்து, நிதானமாகச் செயல்படவும்.
தனுசு - நிதி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலை அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் முடிவுக்கு வரலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
மகரம் - தொழில் வாழ்க்கையில் சவால்கள் நிறைந்திருக்கும். புதியவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பெற்றோர் ஆதரவு துணை நிற்கும். நிதி நிலையில் தடுமாற்றம் காணப்படலாம்; கடன் கொடுப்பது, வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும். வீட்டுப் பெரியவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
கும்பம் - வணிக லாபங்களையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரும் நாள். நிதி நிலை வலுப்பெறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
மீனம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாள். குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். உங்களின் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்த்து, பழைய திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தவும்.