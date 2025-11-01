நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

நாளை சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் நுழையப் போகிறார், நவம்பர் 25 வரை அங்கேயே இருப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்.
நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்குள் நுழைந்து நவம்பர் 25 வரை அங்கேயே இருப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், நான்கு ராசிக்காரர்களும் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களையும் பெறுவார்கள். ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் அன்பு, அழகு, கலை, செல்வம், செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தை தரும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசியை ஆளும் கிரகமாகும்.
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருக்கும்போது, பிரபலமாகவும், நிதி ரீதியாகவும் வளமானவராகவும், வாழ்க்கையில் அன்பு, ஆடம்பரம் மற்றும் வசதிகள் நிறைந்தவராகவும் இருப்பார். ஜோதிடத்தின் படி, துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் நுழைவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். எனவே சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்:
மேஷம் - இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் நிறைந்ததாக இருக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் சாத்தியமாகும், மேலும் வணிக வளர்ச்சி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும், மேலும் சேமிப்பு மேம்படும். பயணம் நன்மை பயக்கும், மேலும் உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் - சுக்கிரன் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி, எனவே இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும், முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும்.
சிம்மம் - இந்த நேரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் ஊக்கமளிக்கும். உறவுகள் நெருக்கமாக வளரும், திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும். நிதி நிலை வலுவடையும், தொழில் வாழ்க்கை புதிய திசையைக் கண்டறியலாம். வணிக விரிவாக்கம் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி - இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும், வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், உங்கள் சமூக மற்றும் தொழில்முறை மரியாதையை அதிகரிக்கும். நல்ல செய்திகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
