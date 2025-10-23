கிரிக்கெட் வரலாற்றில்.. டாப் 10 வேகமான பந்துகள்.. பட்டியலில் யார் யார்?

Top 10 Fastest Bowlers: கிரிக்கெட் வரலாற்றில் டாப் 10 வேகமான பந்துகளை வீசிய பந்து வீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
டேல் ஸ்டெய்ன் மற்றும் லசித் மலிங்கா: இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் லசித் மலிங்காவும் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த டேல் ஸ்டெய்னும் மணிக்கு 155.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி உள்ளனர்.
ஷேன் பாண்ட்: நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷேன் பாண்ட், மணிக்கு 156.4 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி உள்ளார். முதுகு காயங்களால் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், உலகளவில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அவரை ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக மாற்றியது.
முகமது ஷமி: பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி மணிக்கு 156.4 கிமீ வேகத்தில் வீசி இருக்கிறார். இவர் யார்க்கர்களை கொடிய வேகத்தில் வீசும் வல்லமை படைத்தவர்.
மிட்செல் ஜான்சன்: 2013 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மிட்செல் ஜான்சன் மணிக்கு 156.8 கிமீ வேகத்தில் வீசினார். இவர் அதிக பவுன்சர்களை வீசிவதில் திறமை படைத்தவர்.
ஃபிடல் எட்வர்ட்ஸ்: 2003 ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மணிக்கு 157.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசிய ஃபிடல் எட்வர்ட்ஸ், ரிவர்ஸ் ஸ்விங்குடன் மூல வேகத்தையும் இணைத்து, அவரை மிகவும் ஆபத்தான மேற்கிந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக மாற்றினார்.
ஆண்டி ராபர்ட்ஸ்: 1980களின் மேற்கிந்திய தீவுகள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குழுவின் தலைவரான ஆண்டி ராபர்ட்ஸ், 159.9 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி, கரீபியன் கிரிக்கெட்டின் கொடிய வேகப்பந்து வீச்சு மரபை நிரூபித்தார்.
ஜெஃப் தாம்சன் & மிட்செல் ஸ்டார்க்: ஆஸ்திரேலியா முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெஃப் தாம்சன் மற்றும் தற்போதைய ஆஸ்திரேலியா அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆகியோர் 160 கிமீ வேகத்தில் பந்துகளை வீசி இருக்கிறார்கள்.
ஷான் டெய்ட்: MCG மைதானத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மணிக்கு 160.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசிய ஷான் டெய்ட், தனது ஸ்லிங்-ஆர்ம் ஆக்ஷனைப் பயன்படுத்தி T20 கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆஸ்திரேலியாவின் வேகமான பந்துவீச்சு திறமையை வெளிப்படுத்தினார்.
பிரட் லீ & ஷான் டெய்ட்: இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளில் ஷான் டெய்ட் மற்றும் பிரட் லீ இருவரும் மணிக்கு 161.1 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசினர். இவர்களது வேகத்தால் எதிரணியின் பேட்ஸ்மேன்களை அச்சுறுத்தினர்.
ஷோயப் அக்தர்: 2003 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மணிக்கு 161.3 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி, கிரிக்கெட்டில் வேகமான பந்தை வீசியதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சாதனையை ஷோயப் அக்தர் வைத்துள்ளார். இது கின்னஸ் உலக சாதனை மற்றும் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அழியாத அந்தஸ்தைப் பெற்றது.