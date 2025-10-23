English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கிரிக்கெட் வரலாற்றில்.. டாப் 10 வேகமான பந்துகள்.. பட்டியலில் யார் யார்?

கிரிக்கெட் வரலாற்றில்.. டாப் 10 வேகமான பந்துகள்.. பட்டியலில் யார் யார்?

Top 10 Fastest Bowlers: கிரிக்கெட் வரலாற்றில் டாப் 10 வேகமான பந்துகளை வீசிய பந்து வீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /10

டேல் ஸ்டெய்ன் மற்றும் லசித் மலிங்கா: இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் லசித் மலிங்காவும் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த டேல் ஸ்டெய்னும் மணிக்கு 155.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி உள்ளனர். 

2 /10

ஷேன் பாண்ட்: நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷேன் பாண்ட், மணிக்கு 156.4 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி உள்ளார். முதுகு காயங்களால் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், உலகளவில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அவரை ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக மாற்றியது.

3 /10

முகமது ஷமி: பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி மணிக்கு 156.4 கிமீ வேகத்தில் வீசி இருக்கிறார். இவர் யார்க்கர்களை கொடிய வேகத்தில் வீசும் வல்லமை படைத்தவர்.

4 /10

மிட்செல் ஜான்சன்: 2013 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மிட்செல் ஜான்சன் மணிக்கு 156.8 கிமீ வேகத்தில் வீசினார். இவர் அதிக பவுன்சர்களை வீசிவதில் திறமை படைத்தவர். 

5 /10

ஃபிடல் எட்வர்ட்ஸ்: 2003 ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மணிக்கு 157.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசிய ஃபிடல் எட்வர்ட்ஸ், ரிவர்ஸ் ஸ்விங்குடன் மூல வேகத்தையும் இணைத்து, அவரை மிகவும் ஆபத்தான மேற்கிந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக மாற்றினார்.

6 /10

ஆண்டி ராபர்ட்ஸ்: 1980களின் மேற்கிந்திய தீவுகள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குழுவின் தலைவரான ஆண்டி ராபர்ட்ஸ், 159.9 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி, கரீபியன் கிரிக்கெட்டின் கொடிய வேகப்பந்து வீச்சு மரபை நிரூபித்தார்.

7 /10

ஜெஃப் தாம்சன் & மிட்செல் ஸ்டார்க்: ஆஸ்திரேலியா முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெஃப் தாம்சன் மற்றும் தற்போதைய ஆஸ்திரேலியா அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆகியோர் 160 கிமீ வேகத்தில் பந்துகளை வீசி இருக்கிறார்கள். 

8 /10

ஷான் டெய்ட்: MCG மைதானத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மணிக்கு 160.7 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசிய ஷான் டெய்ட், தனது ஸ்லிங்-ஆர்ம் ஆக்ஷனைப் பயன்படுத்தி T20 கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆஸ்திரேலியாவின் வேகமான பந்துவீச்சு திறமையை வெளிப்படுத்தினார்.

9 /10

பிரட் லீ & ஷான் டெய்ட்: இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளில் ஷான் டெய்ட் மற்றும் பிரட் லீ இருவரும் மணிக்கு 161.1 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசினர். இவர்களது வேகத்தால் எதிரணியின் பேட்ஸ்மேன்களை அச்சுறுத்தினர். 

10 /10

ஷோயப் அக்தர்: 2003 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மணிக்கு 161.3 கிமீ வேகத்தில் பந்து வீசி, கிரிக்கெட்டில் வேகமான பந்தை வீசியதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சாதனையை ஷோயப் அக்தர் வைத்துள்ளார். இது கின்னஸ் உலக சாதனை மற்றும் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அழியாத அந்தஸ்தைப் பெற்றது.

Fastest Bowlers Top 10 fastest bowlers Mitchell Starc Shoaib Akhtar mohammad sami

Next Gallery

திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..