ஐபிஎல் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டிய டாப் 10 வீரர்கள்.. கோலி முதல் இடத்தில் கிடையாது!

Top 10 Highest Earning Players From Ipl: 2026 ஐபிஎல் தொடர் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல், மே-வில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்த லீக் தொடர் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டிய டாப் 10 வீரர்கள் யார் யார் என்பது இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரோகித் சர்மா: ஐபிஎல் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டிய வீரர்களின் முதல் இடத்தில் ரோகித் சர்மா உள்ளார். 2008 முதல் 2025 வரை மொத்தம் ரூ.178.6 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வழிநடத்தி 5 கோப்பைகளை வென்றுக் கொடுத்துள்ளார்.
எம்.எஸ். தோனி: ரசிகர்களால் தல, கேப்டன் கூல் என அழைப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி இப்பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ.176.84 கோடி சம்பாதித்துள்ளார். சிஎஸ்கே அணியை வழிநடத்தி 5 கோப்பைகளை வென்றுக் கொடுத்துள்ளார்.
விராட் கோலி: ஆர்சிபி அணியின் ஸ்டார் வீரர் விராட் கோலி, இப்பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ.173.2 கோடி சம்பாதித்துள்ளார். விராட் கோலியின் தலைமையில் ஒரு கோப்பையை கூட வெல்லவில்லை என்றாலும், அவரது பிராண்ட் மதிப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே இருந்தது. ஆர்சிபி அணி நடந்து முடிந்த 2025 ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
சுரேஷ் ரெய்னா; “மிஸ்டர் ஐபிஎல்” என்று அழைக்கப்படும் சுரேஷ் ரெய்னா, 2008 முதல் 2021 வரை ரூ.110.74 கோடி சம்பாதித்தார். சிஎஸ்கேவின் ஆதிக்கத்தின் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அவரது நிலைத்தன்மை, பீல்டிங் திறமை மற்றும் முக்கிய ஆட்டங்கள் அவரை சென்னையின் வெற்றிக் கதையின் தூணாக மாற்றியது.
ரவீந்திர ஜடேஜா: ஐபிஎல் தொடக்கத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்த ரவீந்திர ஜடேஜா, பின்னர் சிஎஸ்கே அணிக்கு வந்த நிலையில், தொடர்ந்து அணியில் நீட்டித்து வருவதோடு ஸ்டார் வீரராகவும் திகழ்கிறார். ஐபிஎல் மூலம் சுமார் ரூ. ரூ.109 கோடி வரை சம்பாதித்துள்ளார்.
சுனில் நரைன்: மேற்கிந்திய தீவுகளைச் சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைன், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் மிகப்பெரிய வெளிநாட்டு வெற்றியாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் சுமார் ரூ.107.25 கோடி சம்பாதித்து இருக்கிறார்.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: தென்னாப்பிரிக்காவின் ஏபி டிவில்லியர்ஸ் ஐபிஎல்லில் மிகவும் விரும்பப்படும் வீரர்களில் ஒருவராகத் தொடர்கிறார். ஐபிஎல் வாழ்க்கையில், முதன்மையாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருவுடன் இணைந்து ரூ.102.52 கோடி சம்பாதித்த ஏபிடியின் 360 டிகிரி ஸ்ட்ரோக் ஆட்டம் மற்றும் போட்டியை வென்ற இன்னிங்ஸ் அவரை ரசிகர்களின் விருப்பமானவராகவும், மிகவும் நிலையான வெளிநாட்டு வீரர்களில் ஒருவராகவும் மாற்றியது.
கவுதம் கம்பீர்: கேகேஆர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கவுதம் கம்பீர். இவர் அந்த அணியை வழிநடத்தி இரண்டு ஐபிஎல் கோப்பைகளை பெற்றுக்கொடுத்துள்ளார். ஐபிஎல் மூலம் சுமார் ரூ. .37.62 கோடி வரை சம்பாதித்திருக்கிறார்.
ஷிகர் தவான்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், டெல்லி கேபிடல்ஸ், பஞ்சாப் என மூன்று ஐபிஎல் அணிகளில் பயணித்து இருக்கிறார் ஷிகர் தவான். இவர் ஒரு வெற்றிகரமான தொடக்க வீரர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருகிறார். ஐபிஎல் மூலம் ஷிகர் தவான் ரூ. 91.8 கோடி சம்பாதித்து இருக்கிறார்.
தினேஷ் கார்த்திக்: ஐபிஎல் லீக் தொடரில் தினேஷ் கார்த்திக் பல அணிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி உள்ளார். இருப்பினும் இறுதியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், தற்போது அந்த அணிக்கே வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 88.92 கோடி சம்பாதித்துள்ளார்.