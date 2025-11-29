English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • WPL 2026 ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு போன டாப் 10 வீராங்கனைகள்!

WPL 2026 ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு போன டாப் 10 வீராங்கனைகள்!

Most Expensive Players in WPL 2026: நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 27) 2026 மகளிர் ஐபிஎல்லுக்கான மெகா ஏலம் நடைபெற்றது. இதில் சில வீராங்கனைகள் அதிக விலைக்கு ஏலம் போய் உள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /10

தீப்தி சர்மா (ரூ. 3.2 கோடி, யுபி வாரியர்ஸ்): இந்திய நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரான தீப்தி சர்மா தான் இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். அவரை ஆர்டிஎம் (Right To Match) மூலம் யுபி வாரியர்ஸ் அணியே ரூ. 3.2 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்துள்ளது.   

2 /10

அமெலியா கெர் (ரூ. 3 கோடி, மும்பை இந்தியன்ஸ்): நியூசிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் அமெலியா கெர் இந்த பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ. 3 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. 

3 /10

ஷிகா பாண்டே (ரூ. 2.4 கோடி, உ.பி. வாரியர்ஸ்): இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷிகா பாண்டே, இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரை உபி வாரியர்ஸ் அணி ரூ.2.4 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. 

4 /10

சோஃபி டெவின் (ரூ. 2 கோடி, குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்): நியூசிலாந்து அணியின் மூத்த ஆல்ரவுண்டர் சோஃபி டெவைன் WPL 2026 ஏலத்தில் நான்காவது மிக விலையுயர்ந்த வீராங்கனை ஆவார். இவரை குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ரூ. 2.4 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. 

5 /10

மெக் லானிங் (ரூ. 1.9 கோடி, உ.பி. வாரியர்ஸ்): ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மெக் லானிங், இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இவரை UP வாரியர்ஸ் அணி ரூ. 1.9 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. 

6 /10

ஸ்ரீ சரணி (ரூ 1.30 கோடி, டெல்லி கேபிடல்ஸ்): இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளரான ஸ்ரீ சரணியை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி ரூ. 1.30 கோடிக்கு ஏலத்தில் வாங்கியது. இது உபி வாரியர்ஸுடன் கடுமையான ஏலப் போட்டிக்கு பின்னர் நிகழ்ந்தது. 

7 /10

சினெல்லே ஹென்றி (ரூ. 1.30 கோடி, டெல்லி கேபிடல்ஸ்): வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல்ரவுண்டர் சினெல்லே ஹென்றி இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இவரை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி ரூ. 1.30 கோடிக்கு வாங்கியது. 

8 /10

ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் (ரூ. 1.20 கோடி, உபி வாரியர்ஸ்): ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் UP வாரியர்ஸால் (UPW) ரூ.1.20 கோடிக்கு விற்கப்பட்டார். இவர் கடந்த WPL சீசனில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இருந்தார்.

9 /10

லாரா வோல்வார்ட் (ரூ 1.10 கோடி, டெல்லி கேபிடல்ஸ்): தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணியின் கேப்டன் லாரா வால்வார்ட். இவரை டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) ரூ.1.10 கோடிக்கு வாங்கியது. 

10 /10

ஆஷா சோபனா (ரூ. 1.10 கோடி, உ.பி. வாரியர்ஸ்): இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆஷா சோபனாவை UP வாரியர்ஸ் (UPW) ரூ. 1.10 கோடிக்கு வாங்கியது. இவர் கடந்த WPL சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியில் இருந்தார். 

WPL 2026 Highest Paid Players In Wpl WPL Mega Auction 2026 Women Premier League 2026

