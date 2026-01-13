சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த 10 வீரர்கள்.. விராட் கோலிக்கு எந்த இடம்?

Highest Run Scorers In International Cricket: டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என அனைத்து சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும் அதிக ரன்கள் குவித்த டாப் 10 வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சனத் ஜெயசூர்யா (இலங்கை): இலங்கை அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சனத் ஜெயசூர்யா டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என அனைத்து சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும் மொத்தமாக 21,032 ரன்கள் குவித்து இப்பட்டியலில் 10அது இடத்தில் உள்ளார்.
ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) : இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 22,166 ரன்களை குவித்துள்ளார். வரும் போட்டிகளில் ரன்களை குவிக்கும் பட்சத்தில் இவர் இப்பட்டியலில் உயருவார்.
பிரையன் லாரா (வெஸ்ட் இண்டீஸ்): வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர முன்னாள் வீரர் பிரையன் லாரா, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 22,358 ரன்களை குவித்து இப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளார்.
ராகுல் டிராவிட் (இந்தியா): இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ராகுல் டிராவிட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மொத்தமாக 24,208 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் 13,288 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
ஜாக் காலிஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா): தென்னாப்பிரிக்கா முன்னாள் வீரர் ஜாக் காலிஸ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 25,534 ரன்களை குவித்து 577 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றி உள்ளார்.
மஹேல ஜெயவர்த்தனே (இலங்கை): இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் மஹேல ஜெயவர்த்தனே, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 25,957 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா): ஆஸ்திரேலியா அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 27,483 ரன்கள் குவித்துள்ளார். மேலும், இவர் கேப்டனாக பல கோப்பைகளையும் கைப்பற்றி உள்ளார்.
குமார் சங்கக்கார (இலங்கை): இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர் குமார் சங்கக்கார, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 28016 ரன்களை குவித்து இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.
விராட் கோலி (இந்தியா): இந்திய அணி வீரர் விராட் கோலி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 28068 ரன்களை குவித்து இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் தற்போது டெஸ்ட் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.
சச்சின் டெண்டுல்கர் (இந்தியா): சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்களின் பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவர் 34,357 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.