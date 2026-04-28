IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 'பிஸ்தா' பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்

Most 3 Wicket Hauls In IPL: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை வீழ்த்தி டாப் 10 வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL History Best 10 Bowlers: ஐபிஎல் தொடர் என்பது பேட்டர்களுக்கான தொடராக மாறிவிட்டது. இருப்பினும் தரமான பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவதையும் பார்க்க முடிகிறது. டெஸ்டில் 10 விக்கெட் ஹால்கள் மற்றும் ஓடிஐயில் 5 விக்கெட் ஹால்கள் மிக முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், டி20இல் 3 விக்கெட் ஹால்கள் முக்கியமானவை. அப்படியிருக்க, டாப் 10 வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் ஒரு போட்டியில் அதிக முறை 3-விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர்களை இங்கு காணலாம்.
10. சந்தீப் சர்மா: 120 போட்டிகளில் விளையாடி 12 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
9. முகமது சிராஜ்: 98 போட்டிகளில் விளையாடி 12 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
8. காகிசோ ரபாடா: 84 போட்டிகளில் விளையாடி 13 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
7. டுவைன் பிராவோ: 161 போட்டிகளில் விளையாடி 14 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
6. முகமது ஷமி: 110 போட்டிகளில் விளையாடி 15 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
5. உமேஷ் யாதவ்: 148 போட்டிகளில் விளையாடி 16 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
4. ஹர்ஷல் பட்டேல்: 118 போட்டிகளில் விளையாடி 17 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
3. லசித் மலிங்கா: 122 போட்டிகளில் விளையாடி 19 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
2. புவனேஷ்வர் குமார்: 198 போட்டிகளில் விளையாடி 20 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.
1. ஜஸ்பிரித் பும்ரா: 152 போட்டிகளில் விளையாடி 25 முறை 3-விக்கெட் ஹால்களை பதிவுசெய்துள்ளார்.