IPL 2026: அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!

Most Expensive Players In IPL 2026: 2026ஆம் ஆண்டின் ஐபிஎல் அணிகளில் இருந்து மிகவும் விலையுயர்ந்த வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
அக்சர் படேல் (Delhi Capitals): ரிஷப் பண்ட்டின் வெளியேற்றத்திற்கு பிற்கு 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அக்சர் படேல் 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு அந்த அணியால் ரூ. 16.50 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (MI): மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு ரூ. 18 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
ரஷீத் கான் (Gujarat Titans): குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷீத் கான் 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு அந்த அணியால் ரூ. 18 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (Rajasthan Royals): ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரரும் அடுத்த கேப்டனாக பார்க்கப்படும் யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு அந்த அணியால் ரூ. 18 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
சஞ்சு சாம்சன் (CSK): ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டார். இவருக்கு ரூ. 18 கோடி கொடுக்கப்பட்டது.
விராட் கோலி (RCB): ஐபிஎல் தொடக்கத்தில் இருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக மட்டுமே விளையாடி வரும் வீரர் விராட் கோலி. அவர் 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு அந்த அணியால் ரூ. 21 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
ஹென்ரிச் கிளாசென் (SRH): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் அதிரடி ஆட்டக்காரர் ஹென்ரிச் கிளாசென்னை 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு அந்த அணி ரூ. 23 கோடிக்கு தக்கவைத்துக்கொண்டது.
கேமரூன் கிரீன் (KKR): 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட விலை ரூ. 25.20 கோடி ஆகும்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (Punjab Kings): பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை அந்த அணி 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு ரூ. 26.75 கோடிக்கு தக்கவைத்துக்கொண்டது. அவர் பஞ்சாப் அணியை கடந்த சீசனில் இறுதி போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிஷப் பண்ட் (Lucknow Super Gaints): இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பண்ட். லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டனான இவரை அந்த அணி 2026 ஐபிஎல்லை முன்னிட்டு ரூ. 27 கோடிக்கு தக்கவைத்துக்கொண்டது.