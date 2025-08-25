2025ல் உலகளவில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 10 படங்கள்! லிஸ்டில் 2 தமிழ் படங்கள்தான்!

Top 10 Movies In India 2025 : இந்த ஆண்டு வெளியான சில இந்திய படங்கள், உலகளவில் அதிக வசூலை பெற்றுள்ளன. அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
Top 10 Movies In India 2025 : உலகளவில் அதிக வசூல் பெற்ற இந்திய படங்களின் லிஸ்ட் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் 2 தமிழ் படங்களும் இருக்கின்றன. குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு நிறைய வசூலித்த ஒரு படமும் லிஸ்டில் இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
அஜித்குமார் நடிப்பில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியான படம் குட் பேட் அக்லி. இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், உலகளவில் அதிகம் வசூலித்த இந்திய படங்களின் லிஸ்டில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இப்படம் மொத்டம் ரூ.248 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சங்கராந்திகி வாஸ்துனம் தெலுங்கு திரைப்படத்தின் வசூல் ரூ.255 கோடியாக இருக்கிறது. இப்படம், உலகளவில் இந்த ஆண்டில் அதிகம் வசூலித்த இந்திய படங்களின் லிஸ்டில் 9வது இடத்தில் இருக்கிறது.
மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான எம்புரான் மலையாளம் திரைப்படம். இப்படம், சுமார் ரூ.266 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. இந்த படம், 8வது இடத்தில் இருக்கிறது.
அமீர் கான் நடித்த படம், சித்தாரே ஜமீன் பர். இந்த படம் உலகளவில் ரூ.267 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. இப்படம், 7வது இடத்தில் இருக்கிறது.
அக்ஷய் குமார் நடித்திருந்த ஹவுஸ்ஃபுல் 5 திரைப்படம், சுமார் ரூ.288 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. இப்படம், அதிகம் வசூலித்திருக்கும் இந்திய படங்களின் லிஸ்டில் 6வது இடத்தில் இருக்கிறது.
சமீபத்தில் பெரிய ஹிட் அடித்த படம், மஹாவதார் நரசிம்ஹா. இந்த படம், சுமார் ரூ.297 கோடியை வசூலித்திருக்கிறது. இப்படம் உலகளவில் அதிகம் வசூலித்த படங்களின் லிஸ்டில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது.
சமீபத்தில் வெளியான வார் 2 திரைப்படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.352 கோடியை வசூலித்திருக்கிறது. இதில் ரித்திக் ரோஷன், ஜூனியர் என்.டி.ஆர் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம் அதிகமாக வசூலித்த படங்களின் லிஸ்டில் 4வது இடத்தில் இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம் ரூ.1000 கோடி வசூலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இப்போது வரை படம் ரூ.513 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிகம் வசூலித்த படங்களின் லிஸ்டில் இப்படம் 3வது இடத்தில் இருக்கிறது.
குறைந்த பட்ஜெட்டில், புது முகங்களை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், சாயாரா. இந்த படம் ரூ.554 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. டாப் 10 லிஸ்டில் 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
சவ்வா திரைப்படம், அதிகம் வசூலித்த டாப் 10 படங்களின் லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது. இப்படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.807 கோடியை வசூலித்திருக்கிறது. இதில் விக்கி கௌஷல் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார், அவருக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்திருந்தார்.