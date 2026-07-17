/இந்தியர்கள் ஓடிடியில் அதிகம் பார்த்த டாப் 10 டாபிக்! என்னென்ன தெரியுமா?

2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி விருவிருவென 6 மாதங்கள் ஆகி விட்டது. இதையடுத்து, இந்த ஆண்டில் இந்தியர்கள் அதிகம் ஓடிடியில் பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு வரிசையாக பார்க்கலாம் வாங்க.
2026ஆம் ஆண்டு, மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு ஆண்டாக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் பல வியத்தகு விஷயங்கள் உலகில் நடந்திருந்தாலும், நம்ம ஃபோகஸ் ஃபுல்லா ஓடிடி மேலையே இருக்கும். ஓடிடி அனைவரையும் கட்டிப்போட்டுள்ளதையடுத்து, இந்த ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் இந்தியர்கள் அதிகம் பார்த்த ஓடிடி ஷோ, படம் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
2026ன் முதல் ஓடிடி ஹைலைட்டாக இருக்கிறது, ஐசிசி டி20 ஆண்கள் உலகக்கோப்பை போட்டி. இதுதான் இந்தியாவின் ஓடிடி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இரண்டாவதாக ஐபிஎல் 2026 இருக்கிறது. இந்த கிரிக்கெட் தொடர், 228.4 மில்லியன் வியூஸ்களை பெற்றிருக்கிறது.
ரியாலிட்டி ஷோ ஒன்றும் இதில் இடம் பிடித்துள்ளது. சமய ரெய்னா தொகுத்து வழங்கும், ‘இந்தியாஸ் காட் லேடண்ட் காமெடி நிகழ்ச்சி யூடியூப்-நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என அனைத்து தளங்களிலும் அடித்து நொறுக்கி, 38.5 மில்லியன் வியூஸ்களை பெற்று 3வது இடத்தில் இருக்கிறது.
பாலிவுட்டில் பெரிய ஹிட் அடித்த படமாக இருக்கிறது, ‘துரந்தர்’ இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் நடித்திருந்தார். இந்த படம், மொத்ஹ்டம் 35.5 மில்லியன் வியூஸ்களை பெற்றுள்ளது. இதற்கு 4வது இடம் கிடைத்துள்ளது.
ஓடிடியில் 5வது இடம், நியுசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான கிரிக்கெட் தொடர், 30.5 மில்லியன் வியூஸை பெற்றிருக்கிறது. இதற்கு அடுத்த இடத்தில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் 27.8 மில்லியன் வியூஸை பெற்றிருக்கிறது.
7வது இடத்தில், மே இன் இந்தியா : ஏ டைட்டன் ஸ்டோரி வெப் தொடர் இருக்கிறது, 8வது இடத்தில், ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்பட்ட ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 இருக்கிறது. 9வது இடத்தில், பிரபாஸின் தி ராஜா சாப் திரைப்படமும், 10வது இடத்தில் திவ்யா தத்தா நடிப்பில் வெளியான சிரையா தொடரும் இருக்கிறது.