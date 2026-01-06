இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?

India Top 10 Richest Actors: 2025ஆம் ஆண்டின்படி, இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
ராம் சரண் (Ram Charan): இந்த பட்டியலில் 10வது இடத்தில் இருப்பவர் தெலுங்கு நடிகர் ராம் சரன். இவரிடம் ரூ. 1630 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வெங்கடேஷ் (Daggubati Venkatesh): தெலுங்கு நடிகர் வெங்கடேஷ் இப்பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 1650 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
அமிதாப் பச்சன் (Amitabh Bachchan): ஹிந்தியின் பிரபல நடிகர் அமிதாப் பச்சன் இப்பட்டியலில் 8வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1680 கோடி என கூறப்படுகிறது.
சிரஞ்சீவி (Chiranjeevi): மெகா சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் போற்றப்படும் தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவி. இவரிடம் ரூ. 1750 கோடி சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அமீர் கான் (Aamir Khan): ஹிந்தி சினிமாவின் பிரபல நடிகராக திகழ்பவர் அமீர் கான். இவர் பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து வருகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1860 கோடி என கூறப்படுகிறது.
அக்ஷய் குமார் (Akshay Kumar): பிரபல ஹிந்தி நடிகர் அக்ஷய் குமார். இவரிடம் ரூ. 2250 கோடிக்கு சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஹ்ரித்திக் ரோஷன் (Hrithik Roshan): ஹிந்தி சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஹீரோக்களில் ஒருவர் ஹ்ரித்திக் ரோஷன். இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 3100 கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
சல்மான் கான் (Salman Khan): ஹிந்தி சினிமாவின் பிரபல நடிகர் சல்மான் கான். இவருக்கென தனி ரசிகர் கூட்டமே உள்ளது. இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 3225 கோடியாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
நாகார்ஜுனா (Nagarjuna Akkineni): பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நாகார்ஜுனா. இவர் தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்கார நடிகராக வலம் வருகிறார். இந்தியாவை பொருத்தவரையில் பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றிருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 5000 கோடியாக இருக்கும் என தெரிகிறது.
ஷாருக் கான் (Shah Rukh Khan): இந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்களின் இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்திருப்பவர் பிரபல நடிகர் ஷாருக் கான். இவருக்கு ஹிந்தியில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் ரசிகர்கள் உள்ளனர். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 12931 கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.