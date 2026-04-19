தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?

Top 10 Richest Tamil Nadu Candidates: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மொத்தம் 4,654 வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் சூழலில், நாதக 234 தொகுதிகளிலும், தவெக 233 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை களமிறக்கி உள்ளது. திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணியும் 234 தொகுதிகளில் களம் காண்கின்றனர். 234 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 4,654 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர். Association for Democratic Reforms என்ற அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கையில் வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு விவரம் வெளிவந்துள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
10. ஆர்எஸ் முருகன் (58): திருநெல்வேலி தொகுதியின் தவெக வேட்பாளர் ஆர்.எஸ் முருகனின் சொத்து மதிப்பு ரூ.158+ கோடியாகும்.
9. கே. நித்தியானந்தன் (54): பொள்ளாச்சி தொகுதியின் திமுக கூட்டணி வேட்பாளரான கே. நித்தியானந்தனின் சொத்து மதிப்பு ரூ.170+ கோடியாகும். இவர் கொங்குநாடு தேசிய முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர், இவர் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.
8. கே.ஆர். ஜெயராம் (53): கோவை மாவட்டம் சிங்காநல்லூர் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர். ஜெயராமின் சொத்து மதிப்பு ரூ.172+ கோடியாகும்.
7. V.G.ராஜேந்திரன் (58): திருவள்ளூர் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரான இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.259+ கோடியாகும்.
6. D.மதியழகன் (59): கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரான இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.304+ கோடியாகும்.
5. கார்த்திக் மோகன் (45): சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரான இவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.346 கோடியாகும். இவரது தந்தை எம்.கே.மோகன் தற்போதைய சென்னை அண்ணா நகர் தொகுதியின் எம்எல்ஏ ஆவார்.
4. இசக்கி சுப்பையா (61): திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளரான இசக்கி சுப்பையாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.419+ கோடி ஆகும்.
3. ஆதவ் அர்ஜுனா (43): சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளரான ஆதவ் அர்ஜுனாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.534+ கோடியாகும். இவர் தவெகவின் தேர்தல் மேலாண்மைப் பிரிவின் தலைவராக உள்ளார்.
2. ஜோசப் விஜய் (51): சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளின் தவெக வேட்பாளரும், தவெக தலைவருமான விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு ரூ.648+ கோடியாகும்.
1. லீமா ரோஸ் (58): திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளரான லீமா ரோஸ் மார்டினின் சொத்து மதிப்பு ரூ.5,863 கோடியாகும்.