  டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் இந்தியா இருக்கா?

Top 10 Richest Countries In World: உலகின் முதல் 10 பணக்கார நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 
இந்த பட்டியலில் முதல் நாடாக இருப்பது அமெரிக்கா தான். அந்நாடு 163,117 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செல்வத்துடன் உலகின் பணக்கார நாடாக உள்ளது. 

இதையடுத்து இரண்டாவது இடத்தில்  சீனா 91,082 பில்லியன் டாலர், மூன்றாவது இடத்தில் ஜப்பான் 21,332  பில்லியன் டாலர், நான்காவது இடத்தில் United Kingdom - 18,056 பில்லியன் டாலர், ஐந்தாவது இடத்தில் ஜெர்மனி- 17,695 பில்லியன் டாலருடன் உள்ளன.   

6வது இடம்: ஃபோர்ப்ஸ் அறிக்கை இந்தியாவை 16,008 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்புடன் 6வது இடத்தில் பட்டியலிட்டுள்ளது.   

இதன் பின்னர் 7வது இடத்தில் பிரான்ஸ் 15,508 பில்லியன் டாலர்,  8வது இடத்தில் கனடா 11,550 பில்லியன் டாலர், 9வது இடத்தில் தென் கொரியா 11,041 பில்லியன் டாலர், 10வது இடத்தில் இத்தாலி 10,600 பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்புடன் உள்ளன. 

ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து எங்கே? ஃபோர்ப்ஸ் அறிக்கையின்படி ஆஸ்திரேலியா 10,500 பில்லியன் டாலருடன் 11வது இடத்திலும் சுவிட்சர்லாந்த் 4,914 பில்லியன் டாலருடன் 15வது இடத்திலும் ரஷ்யா 4,608 பில்லியன் டாலருடன் 17வது இடத்திலும் உள்ளன. 

50வது இடத்தில் யார்? 226 பில்லியன் டாலர் மொத்த சொத்து மதிப்புடன் உருகுவேஎ என்ற நாடு 50வது இடத்தில் உள்ளது. 

