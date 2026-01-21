இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்! முதல் இடத்தில் யாருன்னு பாருங்க..

Top 10 Richest Indian Actors List : இந்தியாவில் பல நடிகர்கள் பணக்காரர்களாக இருக்கின்றனர். அந்த நடிகர்கள் யார் என்பதையும், லிஸ்டின் டாப்பில் இருக்கும் நடிகர் யார் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
Top 10 Richest Indian Actors List : இந்தியாவின் டாப் நடிகர்கள் பலர் பணக்கார வாழ்க்கையைதான் வாழ்ந்து வருகின்றனர். நடிப்பை மட்டுமே தங்களின் தொழிலாக வைத்துக்கொள்ளாமல் பிற தொழில்களிலும் முதலீடு செய்து, அவர்கள் தங்கள் சொத்துகளை பெருக்கும் நோக்கில் இருக்கின்றனர். அப்படி, பல கோடி சொத்துகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கும் இந்தியாவின் டாப் 10 நடிகர்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
தெலுங்கில் முக்கிய வாரிசு நடிகராக இருப்பவர் ராம் சரண். இவரை தமிழில் ‘மகதீரா’ படம் மூலம் அனைவரும் அறிவர். பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த இவருக்கு இருக்கும் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.1630 கோடி என கூறப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் உள்ளார்.
தெலுங்கு சினிமாவில் மூத்த நடிகராக இருப்பவர், வெங்கடேஷ் டகுபதி. இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.1,650 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளார்.
பாலிவுட்டின் மூத்த நடிகராக இருப்பவர், அமிதாப் பச்சன். இவரது குடும்பமும் பாலிவுட்டின் பெரிய சொத்து மதிப்பு கொண்டுள்ள குடும்பம் ஆகும். இவருக்கு சுமார் ரூ.1,680 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளார்.
தெலுங்கு சினிமாவின் ‘மெகா ஸ்டார்’ ஆக இருப்பவர், சிரஞ்சீவி. இவருக்கு அரசியல் பின்னணியும் உண்டு. இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.1,750 கோடி என கூறப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
சூப்பர் ஸ்டாருடன் சமீபத்தில் ’கூலி’ படத்தில் நடித்திருந்தவர் அமீர்கான். இந்தியாவின் முதல் ரூ.1000 கோடி வசூல் கொடுத்தது, இவருடைய ‘தங்கல்’ திரைப்படம்தான். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.1,860 கோடி என நம்பப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார்.
தமிழில் ஹிட் ஆகும் படங்களை எல்லாம், இந்தியில் மொழி ரீ-மேக் செய்யும் ஹீரோவாக இருப்பவர் அக்ஷய் குமார். இவரும், இந்தி திரையுலகின் டாப் ஹீரோக்களுள் ஒருவர். இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.2,250 கோடி என தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
இந்தியாவின் கிரேக்க கடவுள் என்று தன் அழகுக்காக புகழப்படுபவர், ரித்திக் ரோஷன். இவரும், பாலிவுட்டின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவர். இவரது சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.3,100 கோடி என சொல்லப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
60 வயதை நெருங்கிய போதிலும், இன்றளவும் சிங்கிளாகவே இருந்து தனது உடலை இளமையாக வைத்துக்கொண்டிருப்பவர் சல்மான் கான். இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.3,225 கோடி என நம்பப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார்.
தென்னிந்தியாவில் அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் ஒரே சினிமா குடும்பமாக இருக்கிறது, அக்கினேனி குடும்பம். இதில் குடும்ப தலைவராக இருக்கும் நாகார்ஜுனாவின் சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.5,000 கோடி என சொல்லப்படுகிறது. இவர், டாப் 10 பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார்.
இந்தியாவின், ‘கிங்’ நடிகர் என்று அழைக்கப்படுபவர், ஷாருக்கான். இவருக்கு உலகளவில் ரசிகர்கள் அதிகம். இவர், இந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்களின் லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.12,931 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.