முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!

South indian movie with highest first day collection: முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த தென்னிந்திய திரைப்படங்கள் என்னென்ன? இந்த பட்டியலில் யார் முதல் இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
இந்த பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருப்பது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படம் தான். சமீபத்தில் வெளியான் கூலி முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
பவன் கல்யாண் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ஓஜி. இப்படம் தற்போது வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. இப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 154 கோடி வசூல் செய்தது.
யாஷ் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் கேஜிஎஃப் 2. இப்படத்தின் முதல் பாகம் மிகப்பெரிய ஹிட்டானதால், இரண்டாவது பாகத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இப்படம் முதல் நாளில் 160 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.
ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் தேவரா. இப்படம் முதல் நாளில் 172 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.
பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் சலார். இப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 178 கோடி வசூல் செய்தது.
இயக்குநர் சங்கர் இயக்கத்தில் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் கேம் சேஞ்சர். இப்படம் மிகவும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. முதல் நாளில் ரூ. 185 கோடி வசூல் செய்தது.
பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான பிரமாண்ட திரைப்படம் கல்கி 2898 AD. இப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 191 கோடி வசூல் செய்தது.
பிரபாஸ், தமன்னா, அனுஷ்கா, ரம்யாகிருஷ்ணன் ஆகியார் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் பாகுபலி 2. இப்படம் முதல் நாளில் ரூ. 210 கோடி வசூல் செய்தது.
ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் ஆகியோ நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் ஆர்ஆர்ஆர். இப்படம் உலகளவில் 1000 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த நிலையில், முதல் நாளில் மட்டும் சுமார் 220 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது.
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் புஷ்பா முதல் பாகம். இப்படம் முதல் நாளில் சுமார் 300 கோடி வரை வசூல் செய்தது.