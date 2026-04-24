- அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
Top 10 TN Constituencies with High Turnout: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சுமார் 85% வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற உள்ள நிலையில், அதிக வாக்குப்பதிவு நடந்த டாப் 10 தொகுதிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
TN Assembly Election 2026: 38 மாவட்டங்களில் 234 தொகுதிகளில் பெரும்பாலும் 70% தாண்டி வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. அதேபோல் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மட்டுமே 70% அளவில் வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. பெரும்பாலான தொகுதிகள் மற்றும் மாவட்டங்களில் 80% மேல் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
10. திருப்பூர் தெற்கு: அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக தங்கராஜ், திமுக தினேஷ்குமார், நாதக தினேஷ், தவெக பாலமுருகன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 90.71% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
9. மதுராந்தகம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் திமுக அமுலு பொன்மலர், அதிமுக மரகதம், நாதக ஜானகிராமன், தவெக எழில் கேத்ரின் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,12,638 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.28% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
8. கிருஷ்ணராயபுரம்: கரூர் மாவட்டத்தில் இந்த தொகுதியில் திமுக சி.கே. ராஜா, அதிமுக திவ்யா, நாதக வி.சத்யா, தவெக எம். சத்யா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,02,087 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.45% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
7. பெருந்துறை: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் அதிமுக எஸ்.ஜெயகுமார், திமுக என்.டி. வெங்கடாசலம், நாதக லோகு, தவெக வி.பி. அருணாசலம் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,12,084 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.47% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
6. சங்ககிரி: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் அதிமுக வெற்றிவேல், திமுக மணிகண்டன், தவெக செந்தில் குமார் குமரவேல், நாதக நித்யா அருண் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு 2,58,678 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.53% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
5. பாலக்கோடு: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் அதிமுக கே.பி. அன்பழகன், திமுக செந்தில்குமார், நாதக பூபதி, தவெக கோபி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு 2,40,322 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.57% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
4. குமாரபாளையம்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் திமுக பாலு, அதிமுக பி.தங்கமணி, நாதக யுவராணி, தவெக சி. விஜயலட்சுமி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,17,224 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.65% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
3. குளித்தலை: கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் திமுக எஸ்.ஏ சந்திரன், அதிமுக கருணாகரன், நாதக நன்மாறன், தவெக ஜி. பாலசுப்பிரமணி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,21,988 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 92.79% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
2. வீரபாண்டி: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் திமுக ஏ.கே.தருண், அதிமுக பாலாஜி சுகுமார், நாதக ராஜேஷ், தவெக பழனிவேல் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,50,449 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 93.40% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
1. கரூர்: கரூர் தொகுதியில் அதிமுக எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், திமுக தியாகராஜன், நாதக கருப்பைய்யா, தவெக மதியழகன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இங்கு 2,26,584 வாக்குகள் உள்ளன. இங்கு 93.40% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.