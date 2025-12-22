English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Top 10 Tamil Web Series Of 2025 : 2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, இந்த ஆண்டில் வெளியாகியிருக்கும் சில வெப் தொடர்கள் மனதை தொட்டவையாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம். 

Top 10 Tamil Web Series Of 2025 : தமிழ் திரையுலகை பொருத்தவரை, 2025ஆம் ஆண்டு வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, இந்த ஆண்டில் வெளியான சில வெப் தொடர்களும் மக்களின் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. அவை என்னென்ன தொடர்கள் இருக்கிறது என்பதையும், அவற்றை எந்தெந்த தளங்களில் பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
ஹார்ட் பீட் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற தமிழ் வெப் தொடர்களில் ஒன்று, ஹார்ட் பீட். இதில், தீபா, அனுமோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். இதன் இரண்டாவது சீசன் இந்த ஆண்டின் மே மாதம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகி மக்களின் வரவேற்பை பெற்றது.

சுழல் 2 - அமேசான் ப்ரைம் 2022ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, பெரும் வெற்றி பெற்ற தொடர், சுழல். ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், கதிர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த தொடரின் 2ஆம் சீசன், 2025ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியானது. இதனை, அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் பார்க்கலாம். 

ஆபிஸ் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் கவிதா பாரதி, ஷிவா, குரு லக்‌ஷ்மன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான தொடர், ஆபிஸ். இந்த தொடர், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

ஓம் காளி ஜெய் காளி - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் கஞ்சா கருப்பு, விமல், புகழ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த தொடர், ஓம் காளி ஜெய் காளி. இந்த த்ரில்லர் தொடரின் முதல் சீசன், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதம் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது.

மதுரை பையனும் சென்னை பொண்ணும் - ஆஹா தொகுப்பாளினி ஏஞ்சலின் ஹீரோயினாக நடித்திருந்த தொடர், மதுரை பையனும் சென்னை பொண்ணும். இதில் கண்ணா ரவி அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இதன் முதல் சீசன், ஆஹா ஒடிடி தளத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

நடு செண்டர் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சசிகுமார், கலையரசன் நடிப்பில் உருவான தொடர், நடு செண்டர். டீன் ஏஜ் பள்ளி மாணவர்களின் வாழ்க்கையை வைத்து உருவான இந்த தொடர், கடந்த நவம்பர் மாதம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதனை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.

வேடுவன் - ஜீ 5 ஜீவா ரவி, கண்ணா ரவி, சஞ்சய் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் வெப் தொடர், வேடுவன். இந்த தொடர், ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது. இது இந்த ஆண்டின் சிறந்த த்ரில்லர் சீரிஸ்களுள் ஒன்று என்று விமர்சனத்தை பெற்றது.

குற்றம் புரிந்தவன் - சோனி லைவ் பசுபதி, விக்ராந்த் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியான தொடர், குற்றம் புரிந்தவன். இது, பயங்கரமான த்ரில்லர் கதையை கொண்ட படமாக கருதப்படுகிறது. இது தற்போது ஓடிடியிலும் அதிக பார்வையாளர்களை பெற்றுள்ளது.

போலீஸ் போலீஸ் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சமீபத்தில் வெளியான காமெடி டிராமா, போலீஸ் போலீஸ். இந்த வெப் தொடரில் செந்தில், KPY தனசேகர், ரேகா ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த தொடரை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம். 

குட் வைஃப் - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பிரியாமணி லீட் ரோலில் நடித்திருந்த தொடர், குட் வைஃப். த்ரில்லிங் கோர்ட் ரூப் டிராமாவாக உருவான இந்த தொடரில் முக்கிய வேடங்களில் ஆரி, சம்பத் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இதனை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.

