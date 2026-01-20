இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய டாப் 10 நாடுகள்.. லிஸ்ட் இதோ

Top 10 Visa Free Countries For Indians: விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு பயணிக்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Top 10 Visa Free Countries For Indians: விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் 55 நாடுகளுக்கு செல்லலாம். இதில் முக்கிய 10 நாடுகள் குறித்து பார்ப்போம். இதன் மூலம் 10 நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் செல்ல முடியும்.
இந்தியாவின் மிக நெருக்கமான அண்டை நாடான நேபாளத்திற்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம். பாஸ்போர்ட் கூட தேவையில்லை என கூறப்படுகிறது. இதற்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை போதுமானது என கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, பூட்டானுக்கும் இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் செல்ல முடியும்.
தேனிலவு செல்பவர்கள் பெரும்பாலும் செல்லக் கூடிய இடம் மாலத்தீவு. மாலத்தீவில் இந்தியர்கள் 9 நாட்கள் வரை விசா இல்லாமல் தங்கலாம். இது குறுகிய கால பயணங்களுக்கு உதவுகிறது. ஆனால், நீண்ட நாட்கள் மாலத்தீவில் இருக்க விரும்பினால் விசா எடுப்பது அவசியமான ஒன்றாகும்.
மொரிஷியஸ் நாட்டிற்கு விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் 90 நாட்கள் வரை இருக்கலாம். அழகிய கடற்கரைகள், எரிமலை, அழகான கிராமங்கள் போன்றறை இந்தியர்கள் இந்நாடு கவருகிறது. Fixi என்ற நாட்டிற்கு இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் நான்கு மாதங்கள் வரை இருக்கலாம். இந்நாடு அதன் கலாச்சாரத்திற்கு பெயர் பெற்றது. மேலும், டைவிங், சர்பிங் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள சிறந்த இடமாகும்.
ஹாங்காங்கில் இந்தியர்கள் 14 நாட்கள் வரை விசா இல்லாமல் இருக்கலாம். ஹாங்காங்கில் உள்ள பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் சுற்றுலா பயணிகளை கவருகிறது. மேலும், நகர வாழ்க்கை, உணவு முறையும் மிகவும் பிரபலமானது.
கத்தார் இந்தியர்கள் அதிகம் செல்லும் சுற்றுலா இடங்களில் ஒன்றாகும். இந்தியர்கள் இங்கு 30 நாட்கள் வரை விசா இல்லாமல் தங்கலாம். நாட்டின் பாரம்பரியம், நவீனத்துவத்தை எடுத்து காட்டுகிறது. சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்ள், குறுகிய நாட்கள் கத்தாரில் இருக்க விரும்புபவர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம்.
ஜமைக்கா நாட்டில் இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் 30 நாட்கள் வரை இருக்கலாம். இங்குள்ள கலாச்சாரம், இயற்கை அழகை காண சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமானோர் பயணிப்பார்கள். இதனால், இந்தியர்கள் ஜமைக்கா நாட்டில் விசா இல்லாமல் பயணிக்க முடியும்.
இந்தியர்களுக்கான விசா இல்லாத நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கையும் உள்ளது. அதன் பழங்கால கோயில்கள், அழகிய தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் பனை மரங்கள் நிறைந்த கடற்கரைகள் ஆகியவை சுற்றுலா பயணிகள் வெகுமாக கவருகிறது. எனவே, இந்தியர்கள் இலங்கைக்கு விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.