Best OTT Movies 2025: இந்த ஆண்டின் முதல் 12 OTT திரைப்படங்கள் இங்கே பட்டியல் இடப்பட்டு உள்ளது. நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் வீடியோ மற்றும் டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் போன்ற தளங்களில் இருக்கும் சஸ்பென்ஸ், ஆக்ஷன், உணர்ச்சிபூர்வமான கதை மற்றும் திகைப்பூட்டும் த்ரில்லர் படங்களின் விவரம்.
இந்த ஆண்டின் முதல் 12 ஓடிடி (OTT) திரைப்படங்கள் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளது
Frankenstein: அதிகாரம், ஆவேசம் மற்றும் உயிர்வாழ்வின் இருண்ட, உணர்ச்சிபூர்வமான மறுபரிசீலனை.
Haq: உண்மையும் நீதியும் மோதும் ஒரு நீதிமன்ற அறை த்ரில்லர்.
Idli Kadai : பெரிய ரகசியங்கள் மற்றும் உணர்ச்சி ஆழம் கொண்ட ஒரு சிறிய நகரக் கதை.
Laalo Krishna Sada Sahayate: நம்பிக்கை, அரசியல் மற்றும் விதி பற்றிய தனித்துவமான பார்வை.
Arjun Chakravarthy: ஒரு பாடப்படாத சாம்பியனின் பயணம் (2025) – தைரியம் மற்றும் மீள்தன்மையின் ஊக்கமளிக்கும் கதை.
Ufff Yeh Siyapaa : திருப்பங்கள் மற்றும் நகைச்சுவையுடன் கூடிய ஒரு நவீன குழப்பமான நாடகம்.
Butta Bomma: காதல், துரோகம் மற்றும் தேர்வுகளை ஆராயும் ஒரு இதயப்பூர்வமான ஆனால் இருண்ட கதை.
Ek Chatur Naar: அதிர்ச்சியூட்டும் வெளிப்பாடுகளுடன் ஒரு பரபரப்பான சமூகக் கதை.
Fifty-Five: இறுதி வரை உங்களை யூகிக்க வைக்கும் ஒரு உளவியல் சஸ்பென்ஸ் கதை.
Baramulla: உணர்ச்சி, தேசபக்தி மற்றும் அதிகாரத்தை சரியாகக் கலக்கும் ஒரு அரசியல் த்ரில்லர்.
Bad Girl: சரி மற்றும் தவறுகளின் வரம்புகளை சோதிக்கும் ஒரு பச்சையான மற்றும் தீவிரமான நாடகம்.
A Stranger By The Hill: அதன் பயங்கரமான அமைதி மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் திருப்பங்களுக்குள் உங்களை இழுக்கும் ஒரு மர்மம்.