/ஐபிஎல் 2026க்கு இந்த 3 இளம் வீரர்களுக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கும்!

பொதுவாக ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரர்களுக்கு தேசிய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த வகையில் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும் எந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் முடிந்த பிறகு, இந்திய அணியில் இளம் வீரர்களில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாகி உள்ளது. குறிப்பாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி. இந்த ஐபிஎல்லில் 486 ரன்கள் குவித்து, 234.78 என்ற அதிரடியான ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் விளையாடியுள்ளார். மேலும், ஒரே சீசனில் இந்திய வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிக சிக்ஸர்கள் என்ற வகையில், அபிஷேக் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்து 43 சிக்ஸர்களை பதிவு செய்துள்ளார்.
இரண்டாவது பெயராக பிரின்ஸ் யாதவ் இடம் பெற்றுள்ளார். லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் இந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர், 12 போட்டிகளில் 16 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். அவரது பந்து வீச்சு திறமை காரணமாக, இந்திய அணிக்கான வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளார்.
மூன்றாவது வீரராக பிரியான்ஷ் ஆர்யா உள்ளார். அவர் 12 இன்னிங்ஸ்களில் 364 ரன்கள் சேர்த்து, 212.86 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் அதிரடியாக விளையாடியுள்ளார். குறிப்பாக, அவர் பவர் பிளே ஓவர்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் திறன் கொண்ட இளம் பேட்டராக பார்க்கப்படுகிறார்.
இந்த மூன்று வீரர்களும் இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த தலைமுறையை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்கள். அவர்களின் தற்போதைய ஃபார்மை கருத்தில் கொண்டால், விரைவில் சீனியர் அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 மூலம் புதிய இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் உருவாகி வருகின்றனர். குறிப்பாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஏற்கனவே இந்திய A அணியில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், விரைவில் தேசிய அணியிலும் இடம் பிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.