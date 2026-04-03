முகமது ஷமி பந்துவீச்சில் அதிக முறை அவுட்டான 5 பேட்ஸ்மேன்கள் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முகமது ஷமியின் பந்துவீச்சில் அதிக முறை ஆட்டமிழந்த டாப் 5 பேட்ஸ்மேன்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது ஷமி, ஐபிஎல் தொடரிலும் தனது அசுர வேகத்தாலும், துல்லியமான பந்துவீச்சாலும் பல உலகத்தரம் வாய்ந்த பேட்ஸ்மேன்களை திணறடித்துள்ளார். அந்த வகையில் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஷமியின் பந்துவீச்சில் அதிகமுறை ஆட்டமிழந்த டாப் 5 பேட்ஸ்மேன்கள் யார் என்று தெரிந்து கொல்லங்கள்.
விராட் கோலி: ஐபிஎல் தொடரின் மிகச்சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவரான விராட் கோலிக்கும் ஷமிக்கும் இடையிலான கள போட்டி எப்போதுமே சுவாரஸ்யமானது. விராட் கோலியையே தனது பந்துவீச்சின் மூலம் 5 முறை வீழ்த்தி ஷமி ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.
ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர்: டி20 கிரிக்கெட்டில் எந்த நேரத்திலும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய அதிரடி வீரர் ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர். இவருக்கு எதிராக தனது பந்துவீச்சின் வேகத்தையும், லெந்தையும் சாதுர்யமாக மாற்றி வீசிய ஷமி, இதுவரை 4 முறை அவரது விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளார்.
ராகுல் திரிபாதி: ஐபிஎல் தொடரில் ஆரம்பம் முதலே பயமின்றி அதிரடியாக ரன் குவிக்கும் வீரராக ராகுல் திரிபாதி அறியப்படுகிறார். ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே அவரது அதிரடி வியூகத்தை முறியடிக்கும் வகையில் சிறப்பான பந்துகளை வீசி, திரிபாதியை 4 முறை ஆட்டமிழக்க செய்துள்ளார் முகமது ஷமி.
கேன் வில்லியம்சன்: மிகவும் நிதானமாகவும், தலைசிறந்த பேட்டிங் டெக்னிக்குடனும் விளையாடக்கூடிய வீரர் கேன் வில்லியம்சன். இவருக்கு எதிராகவும் தனது லைன் மற்றும் லெந்தை துல்லியமாக பயன்படுத்தி, இதுவரை 4 முறை வில்லியம்சனை பெவிலியனுக்கு அனுப்பியுள்ளார் ஷமி.
டெவோன் கான்வே: சிறந்த பேட்டிங் டெக்னிக் கொண்ட நியூசிலாந்தின் டெவோன் கான்வே, ஐபிஎல் தொடரில் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் அறிமுகமானவர். குறுகிய காலத்திலேயே ஷமியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள திணறிய கான்வே, இதுவரை 3 முறை அவரிடம் தனது விக்கெட்டை பறிகொடுத்துள்ளார்