30 நாளில் மாதவிடாய் சரியாக வர.. டாப் 5 யோகா பயிற்சிகள்.. உடனே ட்ரை பண்ணுங்க!

Top 5 Best Yoga Poses For Irregular Periods: மாதவிடாய் பிரச்னைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெற, இந்த ஐந்து யோகா பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள். இதன் மூலம், அடுத்த 30 நாட்களில் சரியான நேரத்திற்கு மாதவிடாய் வரும்.
Top 5 Best Yoga Poses For Irregular Periods: இந்த ஐந்து யோகா பயிற்சிகளையும் காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் ஒரு மணி நேரம் கட்டாயம் செய்வதன் மூலம் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள்.
உடல் பருமன், உணவு பழக்கம், ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற காரணங்களால் மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்னைகளை பெண்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். சில நேரங்களில் மாதவிடாய் தள்ளிப்போகுதல், வராமலே இருததல் போன்ற பிரச்னைகள் வரும். இது PCOD என்று சொல்லப்படுகிறது.
முறையற்ற மாதவிடாய் ஏற்படாமல் மிக சரியாக வருவதற்கு சில உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது அவசியம். அதே நேரத்தில் சில யோகா பயிற்சிகளையும் தினமும் செய்ய வேண்டும். எனவே, அவை என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
முதலில் விரிப்பில் அமர வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் இரண்டு கால் பாதங்களையும் ஒன்றோடு ஒன்றாக வைத்து, இரண்டு கைகளை கொண்டு, பாதங்களை பிடிக்க வேண்டும். பிறகு, நேராக அமர்ந்து, இரண்டு கால்களை ஆட்ட வேண்டும். இப்படியாக 30 முதல் 50 முறை செய்ய வேண்டும். இதனை butterfly யோகா என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இரண்டாவதாக, இரண்டு கால்களையும் எவ்வளவு விரிக்க வேண்டும் அவ்வளவு விரித்து வைத்து கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக, இரண்டு கைகளையும் நீட்டி, இரண்டு கை விரல்களையும் சேர்த்துக் கொண்டு, அப்படியே வலது புறத்தில் இடது புறத்து சுழற்ற வேண்டும். இதனுடன் உங்கள் உடலையும் சுற்ற வேண்டும். இதன்படி 30 முறை செய்யலாம்.
மூன்றாவதாக, விரிப்பில் குத்தவைத்து உட்கார வேண்டும். உங்களது இரண்டு கைகளையும் தரையில் வைக்க வேண்டும். குததவைத்த அமர்ந்தப்படியே, கைகளை கீழே வைத்து எழுந்து எழுந்து அமர வேண்டும். இதன்படி, 30 முறை தினமும் எழுந்து அமர்ந்தால் மாதவிடாய் பிரச்னைகள் சீராகும்.
நான்காவது, plank செய்வது போன்று தான். அதாவது, இரண்டு கைகளை தரையில் வைத்தப்படியே பிளாக் செய்வது போன்ற படுக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, ஒரு காலைகளை மட்டும் பின்பக்கவாட்டில் நீட்டி மடக்க வேண்டும். இதுபோன்ற இரண்டு காலைகளை மாற்றி 30 வரை தினமும் செய்யலாம்.
ஐந்தாவதாக, நின்று கொண்டு இரண்டு கால்களையும் உங்களால் எவ்வளவு விரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரித்து நிற்க வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் கைகளையும் முன்பக்கம் கட்டி, லேசான அமர்ந்து அமர்ந்து, ஏழு வேண்டும். இப்படியாக 30 முறை தினமும் செய்வதன் மூலம் மாதவிடாய் பிரச்னையில் இருந்து விடுபடலாம். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் செளமியா என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)