Breast Fat-ஐ குறைக்க டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. 30 நாளில் நல்ல மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க

Top 5 Breast Fat Reduce Exercise: மார்பக அளவை குறைப்பது, தளர்ச்சியாக இருக்கும் மார்பகங்களை சரியாக்க இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள். இதன் மூலம், உங்கள் மார்பகம் பழைய நிலைக்கு திரும்பும்
Top 5 Breast Fat Reduce Exercise: இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் 30 முதல் 40 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் 30 நாட்களில் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
பெண்கள் பலரும் உடல் எடையை குறைக்க ஜிம் மற்றும் வீட்டில் இருந்தே உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, மார்பகங்களின் தொய்வை சரி செய்யவும், பெரிய மார்பகங்கள் கொண்டவர்கள் அதனை குறைக்கவும் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
எனவே, வீட்டில் இருந்தே சிறிது நாட்களில் தொய்வான மார்பகங்களை எப்படி சரி செய்வது, கொழுப்பை எப்படி குறைத்து சரியாக்குவது என்பது குறித்து பார்ப்போம். இதற்கான எளிமையான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முதல் உடற்பயிற்சி: முதலில் தரையில் அமர்ந்து, இரண்டு கைகளையும் பின்பக்கம் தலையில் வைத்து, கைகளை முன்பக்கம் கொண்டு வந்து மடக்க வேண்டும். இப்படியகா தினமும் 30 முறை செய்ய வேண்டும். குறைந்தது 4 டைம் 30 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம், உங்கள் மார்பகங்கள் குறையவும், தளர்ந்த மார்பகங்கள் சரியாகவும் கூடும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி: தரையில் அமர்ந்து, இரண்டு கைகளையும் இறுக்கமாக கட்டி, மேலே உயர்த்த வேண்டும். பின்பக்கம் வரை இரண்டு கைகளையும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இப்படியாக 40 முறை தினமும் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம், உங்கள் மார்பங்களில் உள்ள கொழுப்பு குறையக்கூடும்.
மூன்றாவது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு, இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி கீழே இறக்க வேண்டும். அப்போது, உங்கள் விரல்களை இறுக்கமாக மூடிக் கொள்ள வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 40 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் பிறகு, உங்கள் மார்பகங்களில் உள்ள கொழுப்பு குறையக் கூடும்.
நான்காவது உடற்பயிற்சி: நேராக நின்று கொண்டு, இரண்டு கைகளையும் பின்பக்கம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். கைகளை நேராக முன்பக்கம் மடக்கி வைத்துக் கொண்டு, பின்பக்கம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 40 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் தளர்த்த மார்பகங்களை சரியாக்கும்.
5வது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு, உங்கள் இரண்டு கைகளையும் மேல் பக்கவாட்டில் உயர்த்தி, பின்னோக்கி சென்று முன்பக்கத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். இப்படியாக 30 முதல் 40 முறை கொண்டு வர வேண்டும். இதன் மூலம் மார்பகங்களின் கொழுப்புகள் குறையக் கூடும். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் அகன்ஷா என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)