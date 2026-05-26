/ஊட்டி, கொடைக்கானல் வேண்டாம்.. பட்ஜெட் விலையில் இந்த 5 இடங்களுக்கு போங்க!

Budget Friendly Tourist Spot: கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், விடுமுறையைக் கழிக்கக் குறைந்த செலவில் தமிழ்நாட்டிற்குள்ளேயே செல்லக்கூடிய சிறந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மலைப்பிரதேசங்களின் பட்டியல் இதோ:
கொல்லிமலை: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு அற்புதமான இயற்கை தளம் கொல்லிமலை. 72 கொண்டைஊசி வளைவுகளை கடந்து செல்லும் இந்த மலைப்பயணம் அலாதியானது. குடும்பத்துடன் குளித்து மகிழ ஆகாயகங்கை அருவி, வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரப்பளீஸ்வரர் ஆலயம் மற்றும் படகு இல்லம் என இந்த கோடையை கொண்டாட இது ஒரு சொர்க்கமாகும்.
மசினக்குடி: நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் இருந்து சுமார் 29 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது மசினக்குடி. கூட்ட நெரிசல் இல்லாத அமைதியான சூழலை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஏற்ற இடம். இங்குள்ள குளுமையான தட்பவெப்பநிலையை ரசித்தபடியே யானைகள், புலிகள் உள்ளிட்ட அரிய வகை வனவிலங்குகளை கண்டு மகிழலாம்.
வால்பாறை: கோவை மாவட்டத்தில் தேயிலை தோட்டங்களின் அழகை அணுவணுவாக ரசிப்பதற்கு வால்பாறையை விட சிறந்த இடம் இருக்க முடியாது. நண்பர்களுடனும், குடும்பத்தினருடனும் வார இறுதி நாட்களை குறைந்த செலவில், குளுமையாக கழிப்பதற்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த பட்ஜெட் சுற்றுலாத்தலமாகும்.
கோத்தகிரி: நீலகிரி மலையின் அழகை எவ்வித ஆரவாரமும் இன்றி ரசிக்க வைக்கும் கோத்தகிரி, ஊட்டியில் இருந்து 28 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தொட்டபெட்டா மலைத்தொடரின் பின்னணியில் அமைந்துள்ளது. இந்த இடம் கோடை விடுமுறையை குடும்பத்துடன் கழிக்க அருமையான ஸ்பாட்டாகும்.
மாஞ்சோலை: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அழகிய சூழலில் அமைந்துள்ளது மாஞ்சோலை. கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை பரந்து விரிந்து கிடக்கும் தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் இதமான குளிர்ச்சி இந்த இடத்தின் ஸ்பெஷல். பரபரப்பான நகர வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு, குடும்பத்தோடு இயற்கையோடு ஒன்றிணைய இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.