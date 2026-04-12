10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!

Top 5 camera phone under 10000: நீங்கள் குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு புதிய போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், ரூ.10,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த போன்களின் பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம். இந்தப் போன்களில் மிகச் சிறந்த கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளன.
பொதுவாக, பட்ஜெட் விலை ஸ்மார்ட்போன்கள் மீது பயனர்கள் பெரிய அளவிலான எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. இந்த பட்ஜெட் சாதனங்கள் அடிப்படைப் பயன்பாடுகள் மற்றும் இணைய உலாவலுக்கு மட்டுமே ஏற்றவை என்று மக்கள் பெரும்பாலும் கருதுகின்றனர்; ஆனால், உண்மை அது இல்லை. தற்போது சந்தையில், ஈர்க்கக்கூடிய சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய, பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் பல உள்ளன. இந்தக் கட்டுரையில், ரூ.10,000-க்கும் குறைவான விலை வரம்பில் கிடைக்கும், சிறந்த கேமரா வசதி கொண்ட சில அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Redmi A4 5G Redmi A4 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.9,999 ஆகும். அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்நிறுவனம் இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பை வழங்கியுள்ளது. மேலும், இத்தொலைபேசி 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.88-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்தச் சாதனம் Snapdragon 4s Gen 2 5G செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; மேலும் இதில் 5160mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியும் உள்ளது.
Samsung Galaxy M07 Samsung Galaxy M07 போனை ரூ.9,499-க்கு வாங்கலாம். அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP முதன்மை கேமராவுடன் கூடிய இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசி 6.7-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 90Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் (refresh rate) கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இக்கருவி MediaTek Helio G99 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் 5,000mAh பேட்டரி உள்ளது.
Motorola moto G06 Power Motorola Moto G06 Power போனை நீங்கள் ரூ.8,170-க்கு வாங்கலாம். சிறப்பம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இத்தொலைபேசி 6.88-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Helio G81 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இத்தொலைபேசியில் 5000mAh பேட்டரி உள்ளது.
Tecno Pop 9 5G Tecno Pop 9 5G ஸ்மார்ட்போனை ரூ.9,999 விலையில் வாங்கலாம். இந்தத் தொலைபேசியில் 48MP முதன்மை கேமராவும், அதனுடன் ஒரு 48MP துணைக் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இத்தொலைபேசி 6.6-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இத்தொலைபேசியில் 5000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி உள்ளது.
POCO C71 POCO C71 போனை ரூ.8,944-க்கு வாங்கலாம். இந்தத் தொலைபேசியில் 32MP கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்தச் சாதனம் 6.88-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இத்தொலைபேசியில் MediaTek Dimensity 1100 சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 5200mAh பேட்டரி உள்ளது.