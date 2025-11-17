English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இராணுவமே இல்லாத டாப் 5 உலக நாடுகள்.. அப்போ பாதுகாப்பிற்கு?

No Military Countries In The World: உலக நாடுகளில் இராணுவமே இல்லாத 5 நாடுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து, அவர்கள் தங்களின் பாதுகாப்புக்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
உலகில் பல்வேறு நாடுகள் இராணுவம் இருந்தே அவர்களின் அமைதியை நிலைநாட்ட முடியாமல் சிரமம்ப்பட்டு வரும் நிலையில், சில நாடுகள் ராணுவத்தை வைத்துக்கொள்ளாமல் அமைதியாக திகழ்கிறது. 

அயர்லாந்து: ஐரோப்பிய நாடான அயர்லாந்து இப்பட்டியலின் 5வது இடத்தில் உள்ளது. இந்நாடு அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக சுமார் 1.3 பில்லியன் டாலர் செலவிடுகிறது. இது அவர்களின் உற்பத்தியில் வெறும் 0.3% மட்டுமே என கூறப்படுகிறது. வலுவான காவல்துறை அமைப்பின் காரணமாக இந்நாடு பாதுகாப்பாக காணப்படுகிறது.  

ஐஸ்லாந்து: இந்த பட்டியலின் நான்காவது இடத்தில் ஐரோப்பிய நாடான ஐஸ்லாந்து உள்ளது. இந்நாடு ஆண்டுதோறும் 40 மில்லியன் டாலர்களை அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு செலவிடுகிறது. பணி மூடிய மலைகளும் தொலைதூர நிலப்பரப்பும் அதை மோதலில் இருந்து விலக்கி வைத்திருக்கின்றன.   

ஆஸ்திரியா: இந்த பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் ஆஸ்திரியா நாடு உள்ளது. இந்நாடு அவர்களின் பாதுக்காப்பிற்கு ஆண்டுக்கு வெறும் 3.4 பில்லியன் டாலர்கள் ஆகும். இந்நாட்டின் கடுமையான எல்லை பாதுகாப்பு போன்ற காரணங்களால் அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமாக உள்ளது. 

நியூசிலாந்து: இந்த பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது நியூசிலாந்து ஆகும். இந்நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு சுமார் 4 பில்லியன் டாலர் மட்டுமே செலவிடுகின்றனர். இது அந்நாட்டின் உற்பத்தியில் 1% க்கும் குறைவு என கூறப்படுகிறது. நில எல்லைகள் இல்லாத அதன் புவியிலர் இருப்பிடம் அதற்கு உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. 

சிங்கப்பூர்: இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு சிங்கப்பூர்.  இந்நாட்டில் ராணுவமே கிடையாதாம். இவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 11.5 டாலர் பில்லியன் மட்டுமே செலவிடுகின்றனராம். இது அந்த நாட்டில் மொத்த உற்பத்தியில் வெறும் 3% மட்டுமே என்று கூறப்படுகிறது. கடுமையான கண்காணிப்பு போன்ற காரணங்களால், அங்கு குற்றங்கள் மிகவும் குறைவாகவே நடப்பதால், உலகின் அமைதியான நாடுகளில் ஒன்று என்ற பெயரை பெற்றுள்ளது. 

