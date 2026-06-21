/அதிக கோல்கள் அடித்த டாப் 5 நாடுகள்.. பிரேசில் - ஜெர்மனி முதலிடம்!

FIFA World Cup: உலக கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்து முதலிடத்தில் இருக்கும் டாப் 5 நாடுகளின் விவரங்கள் இதோ.
பிரேசில் - 241 கோல்கள்: பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்கள் அடித்த நாடுகள் பட்டியலில் பிரேசில் 241 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஐந்து முறை உலக சாம்பியனான இந்த நாட்டில் தான் பீலே, ரொமாரியோ, ரொனால்டோ நசாரியோ, ரிவால்டோ, ரொனால்டினோ, நெய்மர் மற்றும் வினிசியஸ் ஜூனியர் போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற ஜாம்பவான்கள் உருவாகியுள்ளனர். 2026 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஹைட்டி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 3-0 என்ற கணக்கில் பிரேசில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ஜெர்மனியின் சாதனையை சமன் செய்து தங்களின் அட்டாக்கிங் ஆட்டத்தை மீண்டும் உலகிற்கு நிரூபித்துள்ளது.
ஜெர்மனி - 241 கோல்கள்: பிரேசிலுக்கு இணையாக ஜெர்மனியும் 241 உலகக் கோப்பை கோல்களுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. நான்கு முறை உலகக் கோப்பையை வென்ற ஜெர்மனி அணி, ஆரம்பத்திலிருந்தே தங்களின் துல்லியமான பினிஷிங் மற்றும் அசாத்திய ஆட்டத்திறனால் இந்த உயரத்தை எட்டியுள்ளது. 2026 உலகக் கோப்பையில் குராசோ அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் மெகா வெற்றி பெற்ற ஜெர்மனி, பிரேசிலின் சாதனையைச் சமன் செய்து தற்போதும் பலத்த போட்டியாளராக வலம் வருகிறது.
அர்ஜென்டினா - 155 கோல்கள்: உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்த அணிகளின் பட்டியலில் அர்ஜென்டினா 155 கோல்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 2022 கத்தார் உலகக் கோப்பையை வென்றது உட்பட பல தொடர்களில் இந்த தென்னமெரிக்க அணி தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. டியாகோ மரடோனா முதல் லியோனல் மெஸ்ஸி வரை கால்பந்து உலகின் தலைசிறந்த பல அட்டாக்கிங் வீரர்களை இந்த மண் உலகிற்குத் தந்துள்ளது.
பிரான்ஸ் - 139 கோல்கள்: உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 139 கோல்களுடன் பிரான்ஸ் அணி நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 'லெஸ் ப்ளூஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இந்த அணி ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன், மிஷெல் பிளாட்டினி, தியரி ஹென்றி, ஜினெடின் ஜிடேன் மற்றும் கிலியன் எம்பாப்பே போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 1958 உலகக் கோப்பையில் ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன் ஒரே தொடரில் 13 கோல்கள் அடித்து படைத்த சாதனை இன்றுவரை யாராலும் முறியடிக்கப்படாமல் உள்ளது.
இத்தாலி - 128 கோல்கள்: இந்த டாப் 5 பட்டியலில் 128 உலகக் கோப்பை கோல்களுடன் இத்தாலி ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. நான்கு முறை உலகக் கோப்பை வென்றுள்ள இந்த அணி, தங்களின் தனித்துவமான டாக்டிக்கல் ஆட்டத்திற்கும், துல்லியமான பினிஷிங்கிற்கும் பெயர் பெற்றது. சமீபத்திய உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இத்தாலி தகுதி பெற தவறினாலும், சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் அவர்கள் எப்போதும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பலமிக்க அணியாகவே பார்க்கப்படுகிறார்கள்.