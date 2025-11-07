English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

World Countries With Most Gold: உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள் எவை? அதில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
அமெரிக்கா: இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நாடு அமெரிக்கா. அந்நாட்டில் சுமார் 8133.46 டன் தங்க இருப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

ஜெர்மனி: இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் ஜெர்மனி உள்ளது. அந்நாட்டில் சுமார் 3350.25 டன் தங்கம் இருப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இத்தாலி: இந்த பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தில் இத்தாலி நாடு உள்ளது. அந்நாட்டில் சுமார் 2451.84  டன் தங்கம் இருப்பு வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

ஃபிரான்ஸ்: இந்த பட்டியலின் நான்காவது இடத்தில் ஃபிரான்ஸ் நாடு உள்ளது. அந்நாட்டில் சுமார் 2437 டன் தங்கம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

சீனா: இந்த பட்டியலின் 5அது இடத்தில் சீனா உள்ளது. அந்நாட்டில் சுமார் 2298.53 டன் தங்கம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

6வது இடத்தில் இந்தியா: அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. அந்நாட்டில் சுமார் 879.98 டன் தங்கம் இருப்பு வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.  

