ஒரு மாதத்தில் 10 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! இடுப்பு, தொடை சதை குறையும்

Top 5 Full Body Weight Loss Exercise: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு 30 நாளில் 10 கிலோ வரை குறையக் கூடும்.
Top 5 Full Body Weight Loss Exercise: இந்த 6 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் 30 முதல் 60 முறை செய்தால், தொடை, இடுப்பு சதை குறையக் கூடும்.
இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடல் பருமனால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். உடல் பருமனால் எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் அவர்கள் சந்திக்கின்றனர். இதனால் உடற்பயிற்சி யோகா ஜிம் போன்றவற்றுக்கு சென்று உடல் எடையை சரியாக நிர்வகிக்க முயற்சித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பெண்கள் உடல் பருமனால் பல்வேறு சிக்கல்களையும் சந்தித்து வருகின்றனர்.
அதாவது மாதவிடாய் தள்ளிப் போவது, குறைவான இரத்தப்போக்கு போன்றவற்றை பெண்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். அவர்கள் வீட்டிலேயே லேசான உடற்பயிற்சி செய்வது மிகவும் அவசியம் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். வீட்டில் இருந்தபடியே சில லேசான உடற்பயிற்சிகள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். உடற்பயிற்சிகள் மூலம் ஒரே மாதத்தில் 10 கிலோ வரை குறைக்க முடியும். அவை என்னென உடற்பயிற்சிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்
முதல் உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளை பக்கவாட்டில் நீட்ட வேண்டும். இதன் பிறகு இரண்டு கைகளை மேலே தூக்கி குதிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் கைகளையும் நீட்ட வேண்டும். இப்படியாக ஒரு நாளைக்கு 30 முதல் 60 முறை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களது தொப்பை தொடை சதை போன்றவை குறைய கூடும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளை முன் பக்கம் நேராக நீட்ட வேண்டும். குதித்து கைகளை கீழே இறக்க வேண்டும். இப்படியாக கைகளை நீட்டியும் உரித்தும் 30 முதல் 60 முறை செய்ய வேண்டும். மூலம் ஒட்டுமொத்த உடல் எடையும் குறையும்.
மூன்றாவது உடற்பயிற்சி: புஷ்ஷப் செய்வது போல படுத்துக்கொண்டு லேசாக எழுந்து, கைகளை பேலன்ஸ் செய்து கொண்டே, ஒவ்வொரு கால்களையும் மடக்கி மடக்கி நீட்ட வேண்டும் எப்படியாக 30 முதல் 60 முறை செய்ய வேண்டும்.
நான்காவது உடற்பயிற்சி: நின்று கொண்டு கால்களை கொஞ்சம் விரிக்க வேண்டும். இதன் பிறகு உங்கள் வலது கையை வலது காலை கீழே இறக்கி உங்கள் இடுப்பை நன்றாக வலது பக்கம் வளைத்து உங்கள் இடது கை மேலே தூக்கி இருக்க வேண்டும். எப்படியாக இரண்டு கைகளையும் மாற்றி மாற்றி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களது உடல் எடையும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
ஐந்தாவது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளை காது பக்கம் வைத்து மடக்க வேண்டும். இதன் பிறகு குதித்தவாறு ஒரு கால்களை மேலே தூக்கி உங்கள் கைகளில் முட்டி தொட்டவாறு உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதுபோன்று இரண்டு கால்களையும் மாற்றி மாற்றி தூக்கி செய்ய வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 30 முறை செய்ய வேண்டும். (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் ஜேபி பவர் பிட்னஸ் என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)