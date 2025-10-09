Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!

Top 5 Indians Individual Scores Against Australia: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியர்கள் எடுத்த தனிநபர் ஸ்கோர்கள் என்னென்ன? அதனை அடித்து யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரோகித் சர்மா - 209: 2013ல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா முதல் இரட்டை சதம் அடித்து அசத்தினார். அவர் 158 பந்துகளில் 209 ரன்களை குவித்தார். இதில் 12 பவுண்டரிகள் மற்றும் 16 சிக்சர்களும் அடங்கும்.
சச்சின் டெண்டுல்கர் - 175: 2009ஆம் ஆண்டு இந்த இன்னிங்ஸ் ஒரு மறக்க முடியாததாக மாறியது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் சச்சர் டெண்டுல்கர் 175 ரன்களை குவித்து இந்திய அணியை வெற்றி பெற செய்தார்.
ரோகித் சர்மா - 171: 2016ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவின் பெர்த் மைதானத்தில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ரோகித் சர்மா ஆதிக்கம் செலுத்தினார். அவர் அப்போட்டியில் 171 ரன்களை குவித்து அசத்தினார்.
ஷிகர் தவார் - 143: 2019ஆம் ஆண்டு மொஹாலியில், ஷிகர் தவான் 115 பந்துகளில் 143 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். அவரது நேர்த்தியான கவர் டிரைவ்கள் மற்றும் ஆக்ரோஷமான ஸ்ட்ரோக் ஆட்டம் இந்தியா 358/9 ரன்களை எடுக்க உதவியது, இருப்பினும் ஆஸ்திரேலியா அதை ஒரு த்ரில்லர் முறையில் துரத்தியது.
எம்.எஸ். தோனி - 139: 2013ஆம் ஆண்டு மொஹாலியில் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி ஒரு அசத்தலான 139 ரன்களை குவித்தார். இந்திய அணி 76/4 என்ற நிலையில் இருந்தபோது, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தி ரன்களை குவித்து சரிந்து கிடந்த இந்தியாவை தூக்கி நிறுத்தினார். இந்த இன்னிங்ஸை எவராலும் அவ்வளவு எளிதில் மறக்க முடியாது.
ரோகித் சர்மாவின் ஆதிக்கம்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அதிக தனிநபர் ரன்கள் குவித்த டாப் 5 வீரர்களின் பட்டியலில் இரண்டில் ரோகித் சர்மா இடம் பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். தொடக்க வீரராக களமிறங்கும் இவர், இந்திய அணியின் பல முக்கிய வெற்றிகளுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளார்.
விராட் கோலி: இந்த பட்டியலில் விராட் கோலி டாப் 5ல் இல்லாவிட்டாலும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அதிவேகமாக சதம் அடித்த அசத்தி உள்ளார். அவர் வெறும் 52 பந்துகளில் 100 ரன்கள் அடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.