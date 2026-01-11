English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க

Top 5 Hip Side Fat Loss Exercise: உடல் பருமனாக இல்லையென்றாலும், இடுப்பு பகுதி மட்டும் கொழுப்பு சேர்ந்து இருக்கும். இதனை குறைக்க சில உடற்பயிற்சிகள் உள்ளது. 

 

Top 5 Hip Side Fat Loss Exercise: உங்கள் இடுப்பு பகுதி கொழுப்பை அகற்ற விரும்பினால் நீங்கள் இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகளை தினசரி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு 15 நாளில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
தொப்பை போன்று இடுப்பு கொழுப்பு பலருக்கும் கவலையான விஷயமாக இருக்கிறது. இடுப்பு கொழுப்பில் பின்பகுதி பருமனாக இருக்கும். மரபணு அமைப்பு, ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு போன்ற பல காரணங்களால் இடுப்பு கொழுப்பு ஏற்படுகிறது. இடுப்பில் உள்ள மொத்த கொழுப்பை கரைக்க உடற்பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது.   

உங்கள் தினசரி அன்றாட நடவடிக்கையில் ஓட்டம், சைக்கிள் ஓட்டுதல், நீச்சல், மிதமான கார்டியோ பயிற்சி செய்வது உங்கள் இடுப்பு சதையை குறைக்க உதவும். மேலும், துரித உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.  இந்த நிலையில், 20 நாளில் இடுப்பு சதையை குறைக்க இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் உங்களது இடுப்பு சதையை 15 நாளில் குறையும்.  

முதல் உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்று கொண்டு, உங்கள் இரண்டு கைகளையும் மேலே தூக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, உங்கள் வலது காலை பக்கவாட்டில் தூக்கி, வலது கைகளையும் பக்கவாட்டில் இறக்க வேண்டும். இப்படியாக இரண்டு கைகளையும், கால்களையும் நீட்டி மடக்க வேண்டும். இதுபோன்ற 30 முறை செய்தால் இடுப்பு கொழுப்பு குறையும்.  

இரண்டாவது உடற்பயிற்சி: நின்று கொண்டு ஒவ்வொரு கைகளையும் இறக்கி மேலே உயர்த்த வேண்டும். அப்போது உங்கள் கைகள் கால்களுக்கு பின்பக்கமே இருக்க வேண்டும். இப்படியாக 30 முதல் 40 முறை செய்ய வேண்டும். மூன்று செட்டுகளாக செய்ய வேண்டும்.   

மூன்றாவது உடற்பயிற்சி: முதலில் நின்றுக் கொண்டு, இரண்டு கைகளை முடிந்த வரை விரிக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, ஒரு கால்களை தூக்கி, அதற்கு கீழே கைகளை கொண்டு வந்து நீட்ட வேண்டும். இப்படியாக ஒவ்வொரு கால்களையும் உயர்த்தி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் இடுப்பு சதை குறையலாம்.   

நான்காவது உடற்பயிற்சி: பக்கவாட்டில் நின்று கொண்டு, உங்கள் ஒவ்வொரு கால்களையும் மேலே உயர்த்தி, அதே நேரத்தில் கைகளையும் மடக்கி கொண்டு வர வேண்டும். நீங்கள் வலது காலை தூக்கினால், இடது கைகளை கொண்டு அதனை தொட வேண்டும். இப்படியாக ஒருநாளைக்கு 40 முறை செய்ய வேண்டும்.   

ஐந்தாவது உடற்பயிற்சி: நின்று கொண்டு, இரண்டு கைகளையும் மடக்கி, காது பக்கம் வைத்துக் கொண்டு, இடுப்பை பக்கவாட்டில் சாய்க்க வேண்டும். உங்கள் இடுப்பை நன்றாக வளைக்க வேண்டும். இப்படியாக 30 முதல் 40 முறை தினமும் 3 செட்டாக செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு 15 நாளில் நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும்.

