விஜய்க்கு அடுத்து முக்கியமான 5 தவெக வேட்பாளர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலோடு சேர்த்து, புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள 30 தவெக வேட்பாளர்களையும் விஜய் இன்று அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் 234 வேட்பாளர்களையும் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.
அதிமுகவில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த செங்கோட்டையன் கோபிச்செட்டி பாளையத்தில் போட்டியிடுகிறார்.
அதிமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைந்த சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், திருப்பரங்குன்றத்தில் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். புதுச்சேரியில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சென்னையில் போட்டியிடுகிறார்.
மத்திய அரசாங்க பதவியை உதறித்தள்ளிவிட்டு தவெகவில் இணைந்த அருண் ராஜ் திருச்செங்கோட்டில் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.